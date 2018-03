Wolfenstein 2: The New Colossus – “Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins” DLC hat einen Release-Termin

Zum im Oktober 2017 veröffentlichten Ego-Shooter Wolfenstein: The New Colossus soll am 13. März 2018 eine neue Mini-Erweiterung als Download (voraussichtlicher Einzel-Preis: rund 10 Euro) für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen. Der kommende DLC-Kapitel trägt den Titel “Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins“. Für Inhaber des Season Passes (kostet ca. 25 Euro) sind alle DLCs bereits im Preis enthalten.

Die bevorstehende Mini-Erweiterung führt uns in der Rolle des Titelhelden ins eisige Alaska, wo wir als US-amerikanischer Offizier eine Operation namens „Brennglas“ vereiteln sollen. “Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins” ist nach “Die Abenteuer des Revolverhelden Joe” (erschienen im Dezember 2017) und “Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod” (erschienen im Januar 2018) die dritte und letzte kostenpflichtige Episode der „Freiheitschroniken“ zu Wolfenstein 2.