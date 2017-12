Wolfenstein 2: The New Colossus – „Die Abenteuer des Revolverhelden Joe“-DLC ab sofort verfügbar

Zum im Oktober 2017 veröffentlichten Ego-Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus steht die zweite Erweiterung zum kostenpflichtigen Download (Einzel-Preis 9,99 Euro) für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One bereit. Das aktuelle DLC-Kapitel trägt den Titel „Die Abenteuer des Revolverhelden Joe“. Für Inhaber des Season Passes (kostet ca. 25 Euro) sind alle DLCs bereits im Preis enthalten.

In The Adventures of Gunslinger Joe (Die Abenteuer des Revolverhelden Joe) übernehmt ihr die Rolle von Joe Stallion, einem ehemaligen Profi-Footballer, der die Schurken des Regimes angefangen vom zerstörten Chicago bis in den Weltraum verfolgt und bekämpft. Die Abenteuer des Revolverhelden Joe folgen der Episode 0 und führen die Freiheitschroniken zu Wolfenstein 2 fort. Das nächste DLC-Kapitel „Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod“ soll Ende Januar 2018 starten, die letzte Episode „Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins“ dann im März nächsten Jahres.

Wolfenstein II:The Adventures of Gunslinger Joe –Now Available