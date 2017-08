Wolfenstein II: The New Colossus – „Aufhören ist nicht!“-Trailer veröffentlicht

Ja, B.J. Blazkowics wurde übel mitgespielt! Zu sagen er sei „etwas angeschlagen“, ist schmeichelhaft ausgedrückt, hält Blazkowics aber definitiv nicht davon weiterhin Regimesoldaten zu töten.

So beschreibt Creative Director Jens Matthies den Auftakt zu Wolfenstein II: The New Coossus und passend dazu präsentieren Bethesda und MachineGames ein neues Video, in dem ihr einen Vorgeschmack auf den, wie es heißt, „spannenden Kampf im Rollstuhl, der das Spiel ins Rollen bringt“ erhaltet. Neben einigen Gameplay-Szenen geht es vor allem auch um B.J.s unaufhaltsamen Charakter.

Wolfenstein II: The New Colossus soll am 27. Oktober 2017 als Standardversion oder als Collector’s Edition mit dem „Elite Hans“ für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. In Deutschland, Österreich und Schweiz wird es eine, wie Bethesda bereits bestätigt hat, angepasste Version, dass heißt ohne Nazi-Symbole, von Wolfenstein II: The New Colossus geben.

Wolfenstein II: The New Colossus – Aufhören ist nicht!