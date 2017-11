Wolfenstein II: The New Colossus – Demo-Version ab sofort verfügbar

Für den Fall, dass ihr es noch nicht mitbekommen habt: aktuell könnt ihr den Shooter Wolfenstein II: The New Colossus als kostenlose Demo-Version ausprobieren. Wer bisher skeptisch war, dem erlaubt Bethesda damit sich seine eigene Meinung zu bilden.

Der Shooter ist ab sofort als Demoversion in den jeweiligen Stores für alle Plattformen erhältlich. Das komplette erste Level ist spielbar. Solltet ihr euch im Anschluss zum Kauf entscheiden, kann der Fortschritt als auch bereits erspielte Erfolge/Trophäen direkt übernommen werden.

Wolfenstein II: The New Colossus ist erhältlich für PC, Playstation 4 und Xbox One. Und, wie ihr in unserer Liste zu aktuellen Angeboten auf der Xbox sehen könnt, ist auch Wolfenstein II: The New Colossus derzeit noch im Rahmen des Black Friday für einen reduzierten Preis zu bekommen.