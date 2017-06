Wolfenstein II: The New Colossus – Die etwas andere Collector‘s Edition zum Vorbestellen

Wolfenstein II: The New Colossus wurde gerade erst während der E3 2017 offiziell mit einem ersten Gameplay-Trailer von Bethesda angekündigt, da stehen schon das nächsten Informationen bereit.

Beim Online-Händler Amazon lässt sich zu Wolfenstein II: The New Colossus eine etwas andere Collector’s Edition zum Preis von 109,99 Euro vorbestellen. Neben einer sehr nostalgischen Packung mit der Beschriftung „Elite Hans“ befindet sich auch eine Actionfigur von B.J. Blazkowicz in der Sammler-Ausgabe.

Wolfenstein II: The New Colossus – Collector‘s Edition Inhalt

30 cm große Actionfigur von B.J. „Terror-Billy“ Blazkowicz im Maßstab 1:6

Elite Hans-Sammelbox

Spieldisc samt limitiertem Steelbook

Taschenbuch und Blitzmensch-Poster

Bomberjacke

Machinenpistole

Laserkraftwerk

Dieselkraftwerk

Kriegsbeil Hatchet

Schockhamer X

Wolfenstein II: The New Colossus soll am 27. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.