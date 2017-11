Wolfenstein II: The New Colossus – DLC-Roadmap „Die Freiheitschroniken“ vorgestellt

Bethesda hat mit der DLC-Roadmap „Die Freiheitschroniken“ die geplanten Erweiterungen für Wolfenstein II: The New Colossus vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen mehrteiligen DLC, in dem zwei Helden und eine Heldin die Hauptrolle spielen. Erneut müsst ihr Amerika vom Regime befreien – allerdings nicht aus der Sicht des guten alten B.J. „Terror-Billy“ Blazkowicz, sondern aus Sicht der drei neuen Protagonisten.

Die „Freiheitschroniken“-DLCs sollen einzeln oder als Paket als Teil des Wolfenstein II: The New Colossus Season Pass erhältlich sein, der ab sofort zum Preis von 24.99 Euro gekauft werden kann.

Den Anfang macht die Episode Null, die Vorbesteller und Season Pass-Besitzer ab sofort spielen können. In dieser werden Joseph Stallion, Jessica Valiant und Gerald Wilkins in ihrem Kampf in Amerika vorgestellt. Macht euch in dieser Mission mit den Fähigkeiten als auch der Waffensammlung der Drei vertraut und pflügt euch die Reihen des Regimes.

Am 14. Dezember 2017 folgt mit „Die Abenteuer des Revolverhelden Joe“ der nächste Wolfenstein II: The New Colossus DLC. In der Hauptrolle: Profi-Quarterback Joseph Stallion, der sich von den Ruinen Chicagos bis in die Weiten des Weltalls mit dem Regime anlegt.

Mit Jessica Valiant infiltriert ab dem 20. Januar 2018 in „Die Tagebücher von Agentin Siller Tod“ einen Regimebunker in Kalifornien und es gilt das Geheimnis von Operation San Andreas zu lüften.

Last not least folgt im März 2018, konkreter Release: tba, mit „Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins“ die voraussichtlich letzte Wolfenstein II: The New Colossus-Erweiterung. Zusammen mit Wilkins unterbindet ihr die Operation Brennglas in Alaska.