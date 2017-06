Wolfenstein II: The New Colossus – E3 2017 Enthüllungstrailer veröffentlicht

Bethesda hat während der eigenen E3 2017 eine Pressekonferenz den neuen First-Person-Shooter Wolfenstein II: The New Colossus offiziell angekündigt.

Mit Wolfenstein II: The New Colossus geht es ins America im Jahr 1961. Den Weg, den ihr mit BJ Blazkowicz bzw. “Terror-Billy”, wie ihn das Regime nennt, führt euch über das postnukleare Manhattan über das Städtchen Roswell als auch durch die Sümpfe und Boulevards von New Orleans. Eure Reise knüpft an das (gute) Ende von Wolfenstein: The New Order an.

Knapp den Tod entronnen, müsst ihr zunächst wieder auf die Beine kommen. Wieder fit und komplett erstarkt, werdet ihr jedem Gegner zeigen wo der Bartel den Most holt, auch einem vielfältigen Arsenal an Hightech-Waffen sei Dank. Dieses besteht aus bekannten Vertretern als auch der neu dazu kommenden Laser- oder auch Dieselkraftwerk, mit denen ihr wahlweise Widersacher zu Asche bzw. gleich ganze Gruppen pulverisieren könnt. Wie gehabt werdet ihr auch diese Waffen aufbauen und modifizieren können. Weiterhin sollt ihr euch in Wolfenstein II: The New Colossus mit dem Beil vergnügen können.

Mit BJ “Terror-Bill” Blazkowicz werdet ihr in Wolfenstein II: The New Colossus nicht nur auf neue Figuren wie Grace oder Horton treffen, sondern auch auf alte Bekannte treffen, darunter Caroline, Bombate, Set, Max Hass, Fergus sowie eure inzwischen schwangere Freundin Anya.

Wolfenstein II: The New Colossus wird erneut von Machine Games entwickelt und soll bereits am 27. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Wolfenstein II: The New Colossus – E3 2017-Enthüllungstrailer