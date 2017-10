Wolfenstein II: The New Colossus – Launch-Trailer veröffentlicht

B.J. „Terror-Billy“ Blazkowicz, seines Zeichens unermüdlicher Held der Wolfenstein-Reihe, darf sich in gut einer Woche wieder dem Regime entgegen stellen, um dieses aus Amerika zu vertreiben.

Auch Wolfenstein II: The New Colossus bietet wieder ein actionreiches First-Person-Gameplay, welches bereits in einigen Gameplay-Videos (Freiheit & Gerechtigkeit, Nieder mit dem Regime oder auch New Orleans in den Händen des Regimes) in Augenschein genommen werden konnte.

In Deutschland, Österreich und Schweiz wird es eine, wie Bethesda bereits bestätigt hat, angepasste Version, dass heißt ohne Nazi-Symbole, von Wolfenstein II: The New Colossus geben.

Wolfenstein II: The New Colossus soll am 27. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Auch für Nintendo Switch soll Wolfenstein II: The New Colossus erscheinen, dessen Veröffentlichungstermin noch mit 2018 angegeben wird.

Wolfenstein II: The New Colossus – Launch-Trailer