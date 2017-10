Wolfenstein II: The New Colossus – Multiplayer lenkt zu sehr von der Story und der Kampagne ab sagt MachineGames

Wenn Wolfenstein II: The New Colossus übermorgen offiziell erscheint, bekommen Fans und Spieler „nur“ eine Singleplayer-Kampagne geboten, welche die Geschichte von B.J. „Terror Billy“ Blazkowicz fortsetzt. Dass es eben „nur“ eine spielbare Story gibt, ist eine sehr bewusste Entscheidung, die von Entwickler MachineGames getroffen wurde, wie Narretive Designer Tommy Tordsson Björk kürzlich in einem Interview erklärte.

Tommy Tordsson Björks Basis für diese Aussage war unter anderem, dass ein ehemaliger BioWare-Mitarbeiter erklärt hatte, dass Electronic Arts künftig mehr auf Open-World-Games setzen werde, da man mit diesen leichter Geld verdienen kann, nicht zuletzt auch deshalb, weil man solche Spiele beinahe endlos fortsetzen bzw. am Leben halten kann.

Genau das Gegenteil hat jedoch MachineGames mit Wolfenstein II: The New Colossus gemacht, denn ein Spiel noch mit einem – Zitat „Multiplayer vollstopfen lenkt zu sehr von der Story ab, die erzählt werden soll“.

MachineGames wolle erreichen, dass ihr als Spieler richtig in die Ereignisse eintauchen könnt und das würde nur mit einem Story-getriebenen Einzelspielerpart richtig funktionieren. Hätte man sich, anders als man es getan hat, trotzdem noch dazu entschieden eine Mehrspieler-Komponente zu integrieren, diese hätte das Geschehen schlicht verwässert und das sei, so Tordsson Björk „immer die Gefahr, wenn man zwei Dinge gleichzeitig“ machen wolle.

Mit ein Grund für die Entscheidung pro Story und Singleplayer und contra Multiplayer ist offenbar, dass MachineGames Wolfenstein viel mehr als Action-Adventure denn als Shooter sieht, weil man einfach „das Gefühl hat, dass es viel mehr gibt als nur schießen“. Ganz klar sei, dass es beim „Core Gameplay“ natürlich eher um die Waffen geht, aber es ist am Ende das „Setting und die Story, die Wolfenstein tatsächlich ausmachen“. Und weiter heißt es – Zitat:

Es ist natürlich eine fiktive Geschichte, eine verrückte Geschichte, aber wir haben versucht authentisch zu bleiben und diese so ehrlich wie nur möglich zu erzählen. Das ist unser Ziel. Es gibt so viele Dinge, die du nicht siehst. Wir gehen definitiv an die Grenzen, aber gleichzeitig machen wir damit weiter, was Wolfenstein ausmacht: das Drama, die die menschlichen Beziehungen, der schwarze Humor und die Gewalt. Wir reizen alles raus.

Weiter erklärt Tordsson Björk, dass es sich für ihn immer irgendwie merkwürdig anfühlt, wenn bei Wolfenstein an eine Art „Charakter-getriebenes Spiel mit einer tiefergehenden Geschichte“ denkt. Gleichzeitig will er das Ganze auch nicht übertreiben und sagt ganz klar, dass Wolfenstein „Core Gameplay“ bietet, bei dem es schlicht darum geht Nazis mit einer LKW-Sprengladung zu killen. Ebenso wenig glaubt er, dass sich die Branche als solche sich dem Genre auf diese Weise nähert. Aber am Ende ist es, bezogen auf Wolfenstein II: The New Colossus, eine nette Abwechslung zum Beispiel von der Einstellung, die zu einem Multiplayer-Modus bei dem Shooter Spec Ops: The Line geführt hat, welcher im Nachgang allerdings vom zuständigen Lead Designer als „Krebs“ und „Geldverschwendung“ beschrieben wurde.

Wolfenstein II: The New Colossus wird am 27. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.