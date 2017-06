Wolfenstein II: The New Colossus – Neuer E3 2017 Trailer erschienen

Bethesda hat eine neue Variante des Wolfenstein II: The New Colossus Ankündigungstrailers der E3 2017 veröffentlicht.

Der neue Wolfenstein II: The New Colossus E3 2017 Kurztrailer ist zwar, wie der Name bereits sagt, kürzer ausgefallen, deshalb aber nicht weniger sehenswert.

Wolfenstein II: The New Colossus wird erneut von MachineGames entwickelt und soll bereits am 27. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Wer möchte, kann sich eine „etwas andere“ Wolfenstein II: The New Colossus Collector’s Edition bereits vorbestellen.

Wolfenstein II: The New Colossus – E3 2017-Kurztrailer