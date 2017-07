Wolfenstein II: The New Colossus – Neues Video stellt Liesel näher vor

Bethesda und MachineGames haben zum kommenden First-Person-Shooter Wolfenstein II: The New Colossus ein weiteres Video veröffentlicht. Das neue Video ist eine Abwandelung des Ankündigungs-Trailers und erweitert dieses um weitere Informationen zum Maschinenewesen Liesel.

Wer möchte, kann sich im Übrigen aktuell noch eine etwas andere Wolfenstein II: The New Colossus Collector’s Edition vorbestellen.

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Wie bereits berichtet, werden in Deutschland und Österreich nur angepasste Versionen ohne Bezug auf das Deutsche Reich veröffentlicht.

Wolfenstein II: The New Colossus – Liesel