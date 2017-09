Wolfenstein II: The New Colossus – „New Orleans in den Händen des Regimes“-Trailer

Nach dem Wolfenstien II: The New Colossus „Nieder mit dem Regime“-Trailer, den Bethesda vor Kurzem veröffentlicht hat, folgt nun mit „New Orleans in den Händen des Regimes“ ein weiteres Video.

Bethesda nimmt euch mit durch die Straßen von New Orleans und es wird gezeigt, was von der einstigen lebhaften und fröhlichen Stadt übrig geblieben ist. Trostlos schaut es aus und das Regime hat die Oberhand.

Aber das Regime hat die Rechnung ohne euch gemacht, denn auch in der Südstaatenmetropole regt sich nicht nur dank B.J. Blazkowiczs Widerstand. Gemeinsam mit Horton Boone macht ihr euch auf die Stadt zurückzugewinnen. Dafür stehen euch jede Menge Waffen zur Verfügung und ihr könnt euch sogar einen feuerspeienden Panzerhund zu Nutze machen.

Weiterhin erhaltet ihr auch ein paar Einblicke in das neue Kampfmod-System, mit dem ihr, je nach Fähigkeit, Gegner erledigen oder euch durchs Level bewegen könnt. Mit beispielsweise den Donnerfäusten könnt ihr euch gleichermaßen durch Wände als auch Gegner durchschlagen. Mit den Schlachtläufer wiederum könnt ihr leicht höher gelegene Areale erreichen oder Angriffen ausweichen und mit den Pythongurten könnt ihr sogar sehr enge Räume wie Lüftungsschächte oder Rohre durchqueren.

Wolfenstein II: The New Colossus soll am 27. Oktober 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

Wolfenstein II: The New Colossus – New Orleans in den Händen des Regimes