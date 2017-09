Wolfenstein II: The New Colossus – MachineGames in neuem Trailer über „Freiheit & Gerechtigkeit“

Wolfenstein II: The New Colossus stellt sich mit einem neuen Trailer namens „Freiheit & Gerechtigkeit“ vor. Ergänzend kommen auch MachineGames‘ Jerk Gustafsson, Executive Producer und Jens Matthies, Creative Director zu Wort, die ein bisschen darüber verraten, was auf B.J. Blazkowicz, oder kurz „Terror-Billy“, der sich nicht unterkriegen lässt, alles zukommt.

Denn 14 Jahre sind vergangen und viel ist passiert, seit das Regime den großen Krieg gewonnen und fast die gesamte Welt erobert hat. 1961 kehrt Blazkowicz nach Hause zurück, um den Widerstand zu vereinen und sein Heimatland zu befreien. Aber es ist nicht mehr das Amerika, für das er einst gekämpft hat – nicht mehr…

Kein leichtes Unterfangen, wie Matthies erklärt. Und bevor Terror-Billy zum vernichtenden Gegenschlag ausholen kann, muss er sich erst einmal seinen Weg durch die Straßen von New York, New Orleans oder auch New Mexico und andere Schauplätze schlagen. Und die haben sich, gezeichnet von jahrelanger Unterdrückung des Regimes, sehr gewandelt, wie ihr dem Video unschwer entnehmen könnt. Aber das wird B.J. nicht von seinem Plan abbringen.

Wolfenstein II: The New Colossus soll am 27. Oktober 2017 als Standardversion oder als Collector’s Edition mit dem „Elite Hans“ für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. In Deutschland, Österreich und Schweiz wird es eine, wie Bethesda bereits bestätigt hat, angepasste Version, dass heißt ohne Nazi-Symbole, von Wolfenstein II: The New Colossus geben.

Wolfenstein II: The New Colossus – Freiheit & Gerechtigkeit