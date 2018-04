Wolfenstein II: The New Colossus: Release-Termin zur Nintendo Switch-Version bekannt

Der im Oktober 2017 für PC, Xbox One sowie PlayStation 4 veröffentlichte Ego-Shooter Wolfenstein II: The New Colossus soll ab dem 29. Juni 2018 auch als Switch-Fassung erhältlich sein. Für die technische Umsetzung ist das Entwicklerstudio Panic Button zuständig.

Wolfenstein II: The New Colossus ist der reguläre Nachfolger des 2014 erschienenen Wolfenstein: The New Order und führt dessen Handlung fort. In der Rolle des Agenten B.J. Blazkowicz begeben wir uns an der Seite des US-amerikanischen Widerstandes in den Kampf gegen die inzwischen in den Generalsrang aufgestiegenen Frau Engel und deren Regime-Soldaten.

Die PC- und Konsolenversionen zu Wolfenstein II: The New Colossus wurden von Spielern und Kritikern insgesamt positiv aufgenommen. Mit Die Abenteuer des Revolverhelden Joe, Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod sowie Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins erschienen zum Hauptprogramm etwas später noch drei kostenpflichtige DLCs im Episodenformat (“Freiheitschroniken“).

Wolfenstein II: The New Colossus für Switch kann bereits unter anderem auf Amazon vorbestellt werden.

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 29. Juni für Nintendo Switch!