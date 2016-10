Wolfenstein: New Colossus – Weitere Hinweise auf „New Order“- Nachfolger aufgetaucht

Dass Wolfenstein: The New Order einen Nachfolger spendiert bekommt, wird nicht nur als Gerücht gehandelt, sondern gilt gemeinhin auch als sehr wahrscheinlich.

Nun befeuert Wolfenstein: The New Order-Synchronsprecher Brian Bloom die Nachfolger-Gerüchte erneut, da er in einem Interview zu verstehen gibt, dass das bisher noch nicht angekündigte Wolfenstein: New Colossus schon in Arbeit sein könnte.

Laut Bloom, welcher der Figur B.J. Blazkowicz in Wolfenstein: The New Order seine Stimme geliehen hat, müsse man sich nur einmal das Bethesda E3 2016 Lineup anschauen, da ein Titel auf „ziemlich coole Art versteckt“ wurde. Bloom bezieht sich bei dieser Aussage auf den DOS-Eingabebildschirm (siehe Screenshot) der ein Inhaltsverzeichnis zeigt und neben bereits veröffentlichten Wolfenstein-Spielen, auch Wolfenstein: New Colossus auflistet. Er schließt damit, dass da er meint – Zitat:

Vielleicht arbeiten wir daran während wir uns unterhalten.

Bethesda hat Wolfenstein: New Colossus bisher nicht offiziell angekündigt und Meldungen bzw. Gerüchte dazu bis dato auch nicht kommentiert.