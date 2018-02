Wolfenstein – The New Order & The Old Bood Doppelpack erscheint morgen

Publisher Bethesda Softworks hat für den 23. Februar 2018 das Wolfenstein-Doppelpack angekündigt. Das Bundle enthält Wolfenstein: The New Order (2014) sowie dessen Vorgeschichte Wolfenstein: The Old Bood (2015) und soll für PC, Playstation 4 sowie Xbox One zum Preis von 29,99 Euro erhältlich sein.

In Wolfenstein: The New Order übernehmen wir die Rolle des Widerstandskämpfers B.J. Blazkowicz, der nach 14 Jahren aus dem Koma erwacht und sich in einer Welt wiederfindet, die von einem diktatorischen Machtapparat regiert wird. Blazkowicz schließt sich den Gegnern des Regimes an und nimmt den Kampf gegen die Unterdrücker auf. Das Addon Wolfenstein: The Old Blood umfasst acht Kapitel und ist zeitlich vor den Ereignissen von The New Order angesiedelt.

Mit Wolfenstein II: The New Colossus erschien 2017 ein regulärer Fortsetzungsteil, der die Geschichte von Wolfenstein: The New Order weiterführte.

Wolfenstein: The New Order – Launch-Trailer “The House Of The Rising Sun”

Offizieller Gameplay-Trailer zu Wolfenstein: The Old Blood