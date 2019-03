Wolfenstein: Youngblood – Release-Termin, Deluxe Edition, Vorbesteller-Boni und neue Trailer

Wolfenstein: Youngblood meldet sich einen dicken Info-Package zurück! Bethesda hat neben einem neuen Gameplay-Trailer vor allem auch den Release-Termin der sogenannten Stand-Alone-Erweiterung zu Wolfenstein II: The New Colossus bekanntgegeben als auch eine Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition sowie Vorbesteller-Boni vorgestellt.

Das derzeit von Machine Games und Arkane Studios Lyon entwickelte Wolfenstein: Youngblood soll laut Bethesda am 26. Juli 2019 für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Weiterhin soll Wolfenstein: Youngblood auch für Nintendo Switch erscheinen und dafür ist laut einem Bethesda Wolfestein FAQ Panic Button zuständig. Panic Button hat in der jüngeren Vergangenheit bereits Doom als auch Wolfenstein II: The New Colossus für Nintendo Switch realisiert.

Neben dem Wolfenstein: Youngblood Veröffentlichungstermin hat Bethesda auch die Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition näher vorgestellt. Neben dem Hauptspiel ist in der Deluxe Edition vor allem auch der sogenannte Buddy Pass enthalten. Dieser ermöglicht, dass zwei Spieler mit einer Version des Shooters spielen können. Derjenige, der Wolfenstein: Youngblood besitzt, kann einen weiteren Spieler einladen, der das Spiel nicht sein eigen nennt. Die Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition beinhaltet laut Bethesda Folgendes:

Wolfenstein: Youngblood – Vollspiel

Buddy Pass-Option

Eine Reihe kosmetischer Boni, darunter das Cyborg-Skin-Pack, mit dem die Schwestern eine Titan-Version ihrer Motorrüstung sowie ihrer Waffen, Kamofmesser und Beile erhalten.

Wer Wolfenstein: Youngblood vorbestellt, kann sich zudem folgende Boni-Inhalte sichern:

Motorrüstungs-Skin (The-New-Colossus-Jacke)

Motorrüstungs-Skin (B.J. U.S. Army)

Rohr ( Wolfenstein: Old Blood )

Wolfenstein: Old Blood Messer ( Wolfenstein: Old Blood )

Wolfenstein: Old Blood Kriegswaffen-Skin-Set für alle Fernkampfwaffen

In Wolfenstein: Youngblood, welches vergangenes Jahr während des E3 2018 Bethesda Press Briefings vorgestellt wurde, geht es für euch zurück in das Paris der 1980er Jahre. Als Zwillings-Sprösslinge von B.J. Blazkowiczs (Jess und Soph) seid ihr natürlich in seine Fußstapfen getreten. Es gilt dem Nazi-Regime gehörig in den Allerwertesten zu treten – und das könnt ihr wahlweise mit einem Freund, beispielsweise über den Buddy Pass, oder mit einem KI-Gefährten machen. Und wie ein weiser Mann einmal sagte – Zitat: „Man kann viel anstellen mit einem Beil… und einem Nazi“. Und jetzt stellt euch schon mal vor, was ihr ab Ende Juli 2019 zusammen mit einem Freund und damit mit zwei Beilen so alles ausrichten könnt…

Wolfenstein: Youngblood – Offizieller Story-Trailer