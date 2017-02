Wonder Boy III: The Dragonâ€™s Trap â€“ Neues Gameplay-Video zeigt, was das Remaster alles anders macht

Das Remaster des Sega-Klassikers Wonder Boy III: The Dragon’s Trap, welches im Verlauf dieses Jahres, konkreter Termin: tba, für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen soll, stellt sich mit einem weiteren Gameplay-Video vor. In diesem bekommt ihr gezeigt, wie sich Wonder Boy geändert hat und welchen Weg die Remaster-Version des Plattformers eingeschlagen hat.

Wonder Boy III: The Dragon’s Trap wird vom französischen Entwickler Lizardcube umgesetzt, DotEmu wird für das Publishing verantwortlich sein. Hinter Lizardcube verbergen sich unter anderen Omar Cornut, der schon mit Tearaway, Dreams oder auch Pixeljunk Shooter sein Können bewiesen hat. Ebenfalls mit von der Partie ist auch Ben Fiquet, ehemals Animator bei Dreamworks.

In Wonder Boy III: The Dragon’s Trap müsst ihr Wonder Boy helfen ein Heilmittel zu finden, nachdem er vom Meka-Dragon in eine Halbechse verwandelt wurde. Während der Abenteuer, die ihr bestreiten müsst, wird sich Wonder Boy zudem auch in eine Maus, einen Falken, ein Piranha und auch einen Löwen verwandeln können. Außerdem werdet ihr Bekanntschaft mit verschiedenen Drachen, darunter Zombie-Drachen, Mumien-Drache oder auch Samurai-Drache, machen und mal mehr, mal weniger Hilfe vom Augenklappe tragenden Shop-Keeper erhalten.

Ergänzend wird es dieses Jahr auch noch mit Monster Boy: Cursed Kingdom, entwickelt von FDG Entertainment, eine Hommage an die legendäre Wonder Boy-Spiele geben. FDG Entertaiment hat bereits Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas ein gelungenes an Zelda-Spiele angelehntes Stück Software veröffentlicht.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap Gameplay