Wonder Boy III: The Dragon’s Trap – Release-Termin, PSN Rabatt-Aktion und Überraschung

Wonder Boy III: The Dragon’s Trap hat seinen finalen Release-Termin erhalten, wie DotEmu und Lizardcube bekanntgegeben haben. Demnach wird das Wonder Boy Remaster am 18. April 2017 für Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One erscheinen. Die PC-Version folgt “etwas später”.

Weiterhin teilen Entwickler und Publisher mit, dass ihr als PS Plus-Member aktuell 20% sparen könnt, wenn ihr Wonder Boy III: The Dragon’s Trap im PSN Store vorbestellt. Somit zahlt ihr derzeit für den Plattformer 15,99 Euro statt 19,99 Euro bzw. CHF 15,92 statt CHF 19,90.

Ergänzend lassen euch DotEmu und Lizardcube wissen, dass sie noch eine Überraschung bezüglich Wonder Boy III: The Dragon’s Trap in Petto haben, die sie am 22. März 2017 enthüllen wollen.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap – The Retro Feature