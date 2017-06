Wonder Woman – Kino Test: Idealismus trifft Realität

Das DC-Filmuniversum hatte bisher keinen leichten Stand. Der Man of Steel entpuppte sich eher als Memme aus Stahl. Batman vs Superman vergrätzte Comicfans mit massiven Plotänderungen und Suicide Squad – reden wir nicht drüber. Nun soll Wonder Woman das Wunder vollbringen (5€ ins „schlechte Wortwitze-Schwein“). Ob es gelingt? Wir verraten es euch.

Da wir euch nicht spoilern wollen, reißen wir die Handlung nur kurz an: Wonder Woman, die ja bereits in Batman v Superman ihr Kurzdebut feiern durfte, stellt nun also die Originstory der Superamazone dar. Wir treffen Diana das erste Mal als süßen kleinen Fratz von vielleicht fünf Jahren und begleiten sie dann in Sprüngen bis zur jungen Frau. Bereits hier wird aber klar, Diana ist nicht wie die anderen Amazonen in Themyscira – und damit meinen wir nicht ihre adelige Herkunft. Nach Jahren des Trainings und der Kampfausbildung nimmt das Schicksal dann seinen Lauf und durch einen „unglücklichen“ Zufall tritt der Pilot und Spion Steve Trevor in Dianas Leben. Dieser wird im Gefecht abgeschossen und stürzt mit seiner Maschine quasi genau vor die Füße der Amazonenprinzessin. Blöderweise hat er aber auch die deutsche Armee an den Hacken kleben, den außerhalb der behüteten Mittelmeerinsel tobt der Erste Weltkrieg.

Schnell wird Diana klar: Die Legenden, die ihre Mutter Hippolyta ihr immer am Bett vorgelesen hat, erfüllen sich. Nur Ares, Kriegsgott und Erzfeind der Amazonen, ist in der Lage einen solchen Weltenbrand zu entfachen und er muss aufgehalten werden.

Diana kehrt also mit Steve zurück nach London, um Ares zur Strecke zu bringen und den Menschen wieder Frieden zu schenken, wie es seit alters die Aufgabe der Amazonen war. Zusammen mit einem kleinen Haufen Söldner, wie dem verkappten Trickbetrüger/Schauspieler Sameer, reist der Haufen nach Belgien, um dort General Ludendorff und seine Wissenschaftlerin Dr. Poison daran zu hindern eine neue tödliche Waffe zu entwickeln. Problematisch ist einzig das Timing, denn das deutsche Kaiserreich und die Alliierten stehen am Vorabend der Friedensverhandlungen und da ist eine erneute Eskalation natürlich das Letzte was erwünscht ist. Ganz auf sich gestellt ist es nun an Wonder Woman und ihrem Heldenquartett die Welt zu retten und dabei niemand anderen als den Kriegsgott Ares in seine Schranken zu weisen.

Der Cast

Gal Gadot gibt nach Batman vs Superman erneut die Diana „Wonder Woman“ Prince und kann dabei, wie zuvor, auf ganzer Linie überzeugen. Dabei wirkt sie stellenweise fast ein wenig zu zerbrechlich im Vergleich mit den anderen Amazonen. Steve Trevor wird gespielt von Chris Pine und irgendwie kommt auch hier immer wieder der verschmitzte Weiberheld Kirk durch. Erwähnenswert an dieser Stelle auch Luca Davis als Etta Candy, Trevors Sekretärin, die herrlich schwankt zwischen ihrem konservativen, britischen Weltbild und der emanzipierten Diana Prince – Schmunzler vorprogrammiert. Wo der Cast von Suicide Squad zuletzt stark kritisiert wurde, muss man Regisseurin Patty Jenkins hier gratulieren. Ihre Darstellerwahl passt und die Chemie im Cast stimmt.

Innen hui, außen Pfui

Zugegeben, die Überschrift ist etwas übertrieben. Die Hand- oder besser Bildschrift von Screenästhet Zack Snyder ist auch bei Wonder Woman allerorts zu spüren. Leider haben die SFX-Magier ab und an ein wenig geschlampt und bei einigen Szenen ist selbst mit zugekniffenen Augen der Greenscreen zu erahnen. Hier hätte etwas mehr Feintuning nicht geschadet. Besonders gelungen ist der harte Kontrast des paradiesischen Themyscira zur restlichen Welt. Gerade das Niemandsland und die Schützengräben Belgiens überzeugen, auch wenn Wonder Womans Kostüm offenbar 1A-Matschabweisend ist.

Fazit: Wer hätte das gedacht. Gerade die scheinbar so zarte Diana Prince schafft etwas, was der Stählerne und ein kleiderschrankbreiter Batman nicht geschafft haben: sie hat das DCU qualitativ einen großen Schritt näher an Marvels Filmreihen herangebracht, nun ist es an Justice League endgültig gleichzuziehen. Wonder Woman bleibt zwar dem DCU-Düsterlook treu, zeigt aber in den Szenen aus Dianas Jugend Mut zur Farbe. Umso härter wirkt dann der für Zuschauer und Diana der Erstkontakt mit der Realität des Ersten Weltkriegs. Idealismus trifft auf Schützengrabenrealität. Ehrgefühl auf Kriegswahnsinn. Ein sehenswerter Culturclash.