Our World is Ended – PS4- und Switch-Release der Visual Novel für 2019 bestätigt

Red Entertainment und PQube haben bekanntgegeben, dass die Visual Novel Our World is Ended 2019, konkreter Release: tba, europaweit für PC via Steam, Playstation 4 und Switch erscheinen soll. Passend zur Ankündigung wurden auch erste Infos zur Verfügung gestellt, die von einigen Screenshots sowie dem Ankündigungstrailer begleitet werden.

In Our World is Ended geht es um das Team Judgement 7, eine Reihe junger Entwickler, die an einer neuen Spiele-Engine arbeiten, die auf den Namen W.O.R.L.D.-Programm getauft wurde. Kombiniert mit einem Augmented Reality Headset verändert das W.O.R.L.D.-Programm die Landschaft in Echtzeit.

Eine tolle Idee, keine Frage, allerdings nur bis zu dem Punkt, da der Teilzeit-Direktor Reiji beim Ausprobieren des Programms in den Straßen von Asakusa beunruhigendes feststellt. Anfänglich hält Reiji es noch für eine Störung, aber schon bald muss Judgment 7 erkennen, dass sie zwischen Realität und Fiktion gefangen sind. Kreaturen und Charaktere aus den vorigen Programmen und Spielen der Judgment 7 haben einen Weg aus der Fiktion in die Realität gefunden und wollen sich mitnichten aufhalten lassen. Die Existenz der Stadt steht auf dem Spiel und nur die Judgement 7 können die Auslöschung verhindern. Ob das gelingt, hängt am Ende jedoch von euren Aktionen ab…

Our World is Ended ist seit November 2017 bereits in Japan für Sonys Handheld PS Vita unter den Namen Oretachi no Sekai wa Shimatteiru erhältlich.

Our World Is Ended – Announcement Trailer