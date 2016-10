World of Final Fantasy – Demo-Version angekündigt und Cinematic Anime Opening Video verfügbar

World of Final Fantasy kann, bevor es offiziell Ende dieses Monats erscheint, in Form einer Demo Probe gespielt werden wie Square Enix bekanntgegeben hat. Die World of Final Fantasy „Dungeon Trial Demo“ soll am 17. Oktober 2016 gleichermaßen in Europa und den USA im PSN Store zur Verfügung stehen.

Die World of Final Fantasy „Dungeon Trial Demo“ ermöglicht Spielern einen Dungeon zu erforschen, in dem Lann und Reynn gesteuert werden können. Es gilt Items als auch Monster (Mirages) zu sammeln und es gibt einen ersten Vorgeschmack auf die ebenfalls in World of Final Fantasy enthaltenen Boss-Kämpfe. Zudem können Spieler auf weitere Charaktere wie Lightning, Squall und Cloud treffen.

Ergänzend zur World of Final Fantasy Demo-Ankündigung hat Square Enix mit dem Cinematic Anime Opening einen weiteren Trailer zum bald erscheinenden Rollenspiel veröffentlicht.

World of Final Fantasy soll am 28. Oktober 2016 für Playstation 4 und PS Vita erscheinen.

WORLD OF FINAL FANTASY – Cinematic Anime Opening