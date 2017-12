World in Conflict – Complete Edition als Gratis-Download verfügbar

Publisher Ubisoft spendiert in diesen Tagen als eine Art Vorweihnachtsgeschenk die World in Conflict: Complete Edition. Das kostenlose Download-Paket enthält das Echtzeitstrategiespiel World in Conflict (2007) sowie die dazugehörige Erweiterung Soviet Assault (2009). Einzige Voraussetzung ist der Besitz eines Uplay-Accounts. Das Gratis-Angebot gilt bis zum 11. Dezember 2017.

World in Conflict basiert auf einer Geschichte des Autors Larry Bond und handelt vor dem Hintergrund einer fiktiven Konfrontation zwischen West und Ost in der Schlussphase des Kalten Krieges Ende der 80er Jahre. Nach dem Einmarsch der Sowjets in Europa eilen die USA ihren Bündnispartnern zur Hilfe, werden kurz darauf jedoch selbst von den russischen Invasoren an der Westküste der USA angegriffen. Auf Elemente wie Basisbau oder Ressourcenmanagement wird verzichtet. Schnörkellose Action und die Eroberung strategisch wichtiger Punkte bestimmen das Spielgeschehen, wobei die Schlachtfelder möglichen realen Schauplätzen nachempfunden wurden. Die beteiligten Kriegsparteien verfügen jeweils über unterschiedliches Gerät und wenden auch verschiedene Taktiken an. Der Spieler hat die Auswahl zwischen den Einheitentypen Infanterie, Luftwaffe, Kampffahrzeuge und Logistik. Dabei können die Waffengattungen auch während einer Partie gewechselt werden.

World in Conflict wurde von der im schwedischen Malmö ansässigen Entwicklerschmiede Massive Entertainment, die sich zuvor bereits durch die Ground Control-Serie einen Namen gemacht hatte, produziert. Die Server des einst preisgekrönten Echtzeitstrategie-Titels, der auch eine umfassende Singleplayer-Kampagne enthält, wurden vor zwei Jahren abgestellt. Wer besonders großen Wert auf Multiplayer-Matches legt, kann diese aber weiterhin über das lokale Netzwerk austragen.

World in Conflict: Soviet Assault – Soviet Strength Trailer