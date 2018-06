World of Warships: Legends – Seekrieg für Playstation 4 und Xbox One angekündigt

Das für PC bereits seit längerer Zeit verfügbare Seekriegsstrategiespiel World of Warships soll 2019 unter dem Titel World of Warships: Legends auch für PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen. Die Konsolenumsetzungen sollen einige, zur Zeit noch nicht näher benannte Zusatzinhalte bieten. Der Alpha-Test für die Konsolen-Variante wird nach bisherigen Planungen bereits Mitte nächsten Monats (Juli 2018) starten. Verantwortlich für World of Warships: Legends ist Wargaming St. Petersburg, jenes Studio, das bereits die PC-Version entwickelte.

World of Warships bietet über 200 historische Schiffe aus den beiden Weltkriegen und über 30 maritime Schlachtfelder. Spielerisch erwartet uns eine Kombination aus Strategie- und Echtzeitkämpfen, wobei wir unsere Schiffe selbst ausrüsten und mit talentierten Seekommandanten besetzen können. Neben der Zerstörung gegnerischer Schiffe gehören der Schutz von Versorgungsschiffen und die Rettung von Schiffbrüchigen zum umfangreichen Aufgabenspektrum. Sich ändernde Wetterbedingungen wie Regen, Schnee/Eis und Nebel haben zudem unmittelbaren Einfluss auf den Verlauf eines Gefechts.