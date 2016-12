World of Van Helsing: Deathtrap – Ab sofort im Xbox Store verfügbar und für Gold-Member kostenlos

World of Van Helsing: Deathtrap, welches als Games with Gold-Titel für Xbox One für Januar 2017 angekündigt wurde und damit für alle Xbox Gold-Member kostenlos verfügbar sein wird, ist bereits im Microsoft Store zu haben. Der Tower Defense- und Action-RPG-Mix World of Van Helsing: Deathtrap kostet ohne Gold-Mitgliedschaft 19,99 Euro.

Erneut geht es mit World of Van Helsing: Deathtrap in eine gotisch angehauchte Welt. Als Spieler gilt es als Söldner, Zauberin oder Schütze die in die Welt Borgovia einfallenden und angreifenden Monster aufzuhalten. Dafür müssen Fallen errichtet und, je nach Bedarf, verbessert werden. Weiterhin stehen verschiedene Zauber zur Verfügung. Mit dem Erledigen von Haupt- und Nebenquests können Belohnungen eingeheimst werden. Die Charaktere können während des Spielverlaufs entwickelt werden (mehr als 100 Stufen und 50 Fähigkeiten pro Klasse). Wahlweise kann World of Van Helsing: Deathtrap im Singleplayer, im (Online)-Koop oder Online mit zwei bis vier Spieler gespielt werden.

World of Van Helsing: Deathrap wurde von NeoCoreGames entwickelt und der Download ist rund 6,82 GB groß. Alternativ kann World of Van Helsing: Deathtrap derzeit auf Steam für PC als digitaler Download zum reduzierten Preis von 4,99 Euro (regulär 19,99 Euro) bezogen werden.

Deathtrap – Official Launch Trailer