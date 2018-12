World War Z â€“ 6 Klassen in Video vorgestellt und Focus Home Interactive Ã¼bernimmt Vertrieb

World War Z, das endzeitliche Zombies in Massen abschlachten, welches von Saber Interactive entwickelt wird, präsentiert sich mal wieder mit einem frischen Video, welches wir euch nachfolgend eingebunden haben.

Lernt mit dem aktuellen World War Z Gameplay-Video die gesamt sechs verschiedenen Klassen kennen und erhaltet einen ersten Vorgeschmack darauf, was die einzelnen Charakterklassen zu bieten haben. Vorgestellt werden im Einzelnen Slasher, Hellraiser, Exterminator, Gunslinger, Medic und Fixer. Den postapokalyptischen Heiler mal etwas außen vor gelassen, sprechen die Namen der weiteren fünf Klassen durchaus für sich, da diese schlichtweg dafür da sind für ordentliche fliegende Körperteile in den Reihen der Zombies zu sorgen.

World War Z – Introducing: Classes

Weiterhin wurde bekannt, dass Focus Home Interactive einmal mehr den Vertrieb eines von Saber Interactive entwickelten Spiels übernehmen wird. Somit ist der Publisher erneut für den digitalen Vertrieb zuständig und wird dafür sorgen, dass World War Z, sobald der Release-Termin, der aktuell noch mit allgemein gültig 2019 angegeben wird, feststeht, für Playstation 4 und Xbox One in den jeweiligen Stores zur Verfügung steht.

World War Z wurde während der The Game Awards 2017 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen angekündigt. World War Z basiert auf dem gleichnamigen Film der Paramount Pictures und wird euch in die Situation versetzen in einer von Zombies überrannten Erde irgendwie zu überleben. Und das da wahrlich viel Untotes auf euch zu kommen wird, beweisen in der Vergangenheit veröffentliche Trailer zum World War Z Spiel:

World War Z – Cinematic Trailer zeigen Zombiehorden in Moskau

World War Z – Zombiehorden mit Swarm Engine zum Leben erweckt