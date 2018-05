World War Z – Neuer Cinematic-Trailer zeigt Zombie-Horden in Moskau

Lange war es still um World War Z, aber nun ist ein neuer Trailer aufgetaucht. Das Spiel zum gleichnamigen Film von Paramount Pictures wurde bei den Game Awards im vergangenen Jahr von Warner Bros. und den zuständigen Entwicklern Saber Interactive erstmalig vorgestellt!

Seit der Ankündigung hüllten sich die Zuständigen in Schweigen, wenn World War Z zu Sprache kam. Doch mit dem neuen Gameplay-Trailer bekommt ihr einen kleinen Vorgeschmack serviert, der gut demonstriert, welche Action auf euch zukommen wird. Hauptfokus ist einer der Orte, die ihr in World War Z bereisen könnt: Moskau. Das Video entführt euch in ein schneebedecktes Moskau, in dem mehrere Überlebende von einer riesigen Zombie-Horde überrannt werden. Mit stationären MG-Geschütztürmen und anderen Waffen ausgestattet, ziehen die Charaktere in den Kampf, um der Situation Herr zu werden.

Ihr müsst euch im World War Z Game riesigen Horden Zombies erwehren. Ihr werdet euch allerdings nicht alleine auf weiter Flur den Zombies stellen müssen, da in World War Z ein Koop-Modus mit bis zu vier Spielern bereit stehen wird.

Der Release für World War Z ist nach wie vor für dieses Jahr angesetzt, doch ein genauer Termin blieb bislang aus.

World War Z – Gamelay-Trailer Geschichten aus Moskau