WRC 7 – Gammeplay-Trailer stellt den Ford Fiesta RS näher vor

Zum neuesten Teil des offiziellen Spiels der FIA World-Rally-Championship, WRC 7, ist ein Trailer veröffentlicht worden. Darin zu sehen ist der 2017er Ford Fiesta World Rally-Wagen Sébastien Ogiers, des WRC-Siegers der letzten vier Jahre.

Im kräftigen Ford Fiesta des M-Sport World-Rally-Teams, zu welchem Ogier 2017 gewechselt hat, konnten dieses Jahr bereits vier Siege, 14 Podestplätze, sowie etliche Stage- und Special-Stage-Wins verzeichnet werden. So auch letztes Wochenende an der ADAC-Rallye Deutschland, welche von Ogiers Teammitglied und M-Sports-Fahrer Ott Tänak gewonnen wurde.

In WRC 7 können Spieler an den 13 Rennen der FIA World-Rally-Campionship an folgenden Orten teilnehmen:

Monte Carlo

Schweden

Mexiko

Korsika

Argentinien

Portugal

Sardinien

Polen

Finnland

Deutschland

Spanien

Wales

Australien

Nachdem die Spieler ihren Lieblingsfahrer gewählt haben, gilt es die herausfordernden Strecken auf Asphalt, Schnee, Schotter oder Schlamm zu meistern, welche noch enger, länger, gefährlicher und realistischer als jene in WRC 6 sind.

Für Vorbesteller von WRC 7 wurde bereits ein Bonus-Wagen vorgestellt.

Das sich bei Kylotonn in Entwicklung befindende Spiel soll am 22. September 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.

WRC 7 – Official Gameplay Trailer – Ford Fiesta RS Around the World