WRC 7 – Neue Gameplay-Videos veröffentlicht

Bigben und Kylotonn haben drei Gameplay-Videos zu WRC 7, dem offiziellen Videospiel der 2017 FIA World Rally Championship veröffentlicht.

In den Videos demonstriert der offizielle Citroën-Fahrer Stéphane Lefebvre seine Rallye-Talente in Argentinien, auf Korsika und in Schweden. Die drei Videos zeigen auch die Verbesserungen an der Wagenphysik, spezifische Details der Straßenoberflächen und Änderungen am Leveldesign, die dazu führen, dass die Strecken realistischer sind als je zuvor.

WRC 7 soll ab dem 22. September 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein.

WRC 7 – Exclusive Gameplay with Stéphane Lefebvre – Argentina Full Track

WRC 7 – Exclusive Gameplay with Stéphane Lefebvre – Corsica Full Track

WRC 7 – Exclusive Gameplay with Stéphane Lefebvre – Sweden Full Track