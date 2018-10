Wreckfest â€“ Release der PS4- und Xbox One-Version auf 2019 verschoben

Wreckfest, das von Bugbear Entertainment entwickelte Action-Rennspiel mit gewollten Crash-Orgien, wird nicht mehr, wie zunächst geplant, am 20. November 2018 für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Entsprechend informiert Publisher THQ Nordic und teilt außerdem mit, dass als neuer Release-Zeitraum aktuell allgemein gültig das Jahr 2019 gilt.

Als Grund für die Wreckfest-Release-Verschiebung liefert THQ Nordic ein „Anti-Bullshit-Zitat“, demnach Wreckfest erst für Konsolen erscheint, wenn es die Macher „richtig geil finden“ und es ihnen „verdammt nochmal gefällt“. Am Multiplayer als auch an der Performance muss noch gearbeitet werden, weswegen Fans länger warten müssen. Das länger Warten wolle man jedoch mit einigen weiteren Vehikeln und durchgeknallten Spezialfahrzeugen wieder gut machen. Nachfolgend könnt ihr euch das Original-„Anti-Bullshit-Zitat“ von Roger Joswig, Senior Producer bei THQ Nordic zu Gemüte führen:

Wreckfest erscheint erst für Konsolen, wenn wir es richtig geil finden. Nach dem wirklich fantastischen Release auf PC, liegt die Messlatte für den Konsolen-Release deutlich höher. Jedoch muss das Team sowohl am Multiplayer als auch an der Performance noch arbeiten. Dass die Fans deshalb länger warten müssen, tut uns natürlich leid. Allerdings haben wir auch schon eine Kompensation in Form von weiteren Vehikeln und eines richtig durchgeknallten Spezialfahrzeugs in Arbeit.