Wreckfest – Release steht mit Mitte November 2018 endlich fest

1611 Tage hat Wreckfest im Early Access (PC via Steam) verbracht und schickt sich nun endlich an die Testphase zu verlassen und allgemeingültig für eben PC, aber auch für Playstation 4 und Xbox One zu erscheinen.

Wreckfest wird von Bugbear Entertainment entwickelt und wird euch vor allem wilde Rennen und zudem gewollt heftige Crashes bieten. Neben bereits angekündigten Features soll es auch die eine oder andere neue Option geben, wie beispielsweise den Challenge Modus, da ihr mit einem Mähdrescher eure Fahrkünste unter Beweis stellen müsst. Weiterhin hat der Bereich für Anpassungsmöglichkeiten mit „Fun-Items“ eine ergänzende Kategorie spendiert bekommen. Wer schon immer mal eine Haifischflosse oder ein anderes abgedrehtes Accessoire an sein Auto tackern wollte, kann ab November 2018 in Wreckfest tun.

Wreckfest wird von THQ Nordic vertrieben und soll zunächst final am 14. Juni 2018 für PC via Steam und ab dem 20. November 2018 für Playstation 4 und Xbox One verfügbar sein.