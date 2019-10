WWE 2K20 – Erfolge Trophäen Liste inkl. Infos & Trailer

Es ist wieder Zeit sich stylisch gepflegt auf die Nuschel zu geben und in den Ring zu steigen. Seit kurzem ist WWE 2K20 für PC sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen digital zum Download als auch im Handel als Disc-Version verfügbar. Entwickelt von Visual Concepts und veröffentlicht von 2K Sports bekommt ihr den 2K-Showcase-Modus, in dem sich alles um die vier Horsewoman von WWE (Bayley, Charlotte Flair, Sasha Bans und Becky Lynch), geboten. Weiterhin ist der mit WWE 2K19 eingeführte 2K Tower-Modus wieder mit von der Partie und erstmals kann, neben der sonst typischen männlichen Karrierelaufbahn, auch eine weibliche mit der MyCareer-Story, angegangen werden.

WWE 2K20 hat natürlich auch eine Reihe Erfolge bzw. Trophäen im Gepäck, die ihr nach und nach erspielen könnt. 51 Erfolge sind es derzeit, für die ihr die unterschiedlichsten Aufgaben im Ring erledigen müsst. Welche genau das sind, könnt ihr der nachfolgenden WWE 2K20 Erfolge Trophäen Liste entnehmen.

Anmerkung: Aktuell sind offiziell erst einmal nur die Gamerscore-Erfolge bekannt. Die Trophäen dürften ziemlich sicher gleich ausfallen und natürlich eine Platin-Trophäe beinhalten.

WWE 2K20 Showcase: The Women’s Evolution

Fun Fact: WWE 2K20 ist das 21. Spiel, das im Zuge der WWE-Serie veröffentlicht wurde, wovon bereits dieser sieben WWE-Games unter dem WWE 2K-Banner erschienen sind. WWE 2K20 ist zudem der direkte Nachfolger zu WWe 2K19.

WWE 2K20 – Erfolge Trophäen Liste

I get knocked down … – 15 Gamerscore / Trophäe

Komm mit Payback Soforterholung nach einem K.O. wieder auf die Beine. (Gegen KI in EXHIBITION)

I got the Poison – 15 Gamerscore / Trophäe

Setze Payback Giftspray Versprühen gegen das Gesicht deines Gegners ein. (Gegen KI in EXHIBITION)

Ich werde für dich da sein! – 15 Gamerscore / Trophäe

Aktiviere den Eingreifen-Payback. (Gegen KI in EXHIBITION)

Nicht persönlich gemeint, Kind – 15 Gamerscore / Trophäe

Benutze deinen Finisher direkt nach Aktivierung des Blackout-Paybacks. (Gegen KI in EXHIBITION)

Nein tanke! – 15 Gamerscore / Trophäe

Reduziere mit dem Tank-Bonus den Schaden des Finishers deines Gegners. (Gegen KI in EXHIBITION)

Ding! – 15 Gamerscore / Trophäe

Nimm deinem Gegner mit dem Tiefschlag-Payback den Fahrtwind. (Gegen KI in EXHIBITION)

Totstellen – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege deinen Gegner mit einem Possum-Pin. (Gegen KI in EXHIBITION)

Imitation – 15 Gamerscore / Trophäe

Besiege deinen Gegner mit seinem eigenen Finisher. (Gegen KI in EXHIBITION)

By Gawd! – 30 Gamerscore / Trophäe

Schmettere deinen Gegner durch die Käfigdecke. (Gegen KI in EXHIBITION)

Dreh dich nicht um – 15 Gamerscore / Trophäe

Steel Cage: Entkomme durch die Tür. (Gegen KI in EXHIBITION)

Käfigsturz – 15 Gamerscore / Trophäe

Steel Cage: Stoße einen Gegner vom Käfig herunter. (Gegen KI in EXHIBITION)

Zahl mich aus – 15 Gamerscore / Trophäe

Gewinne einen Titel mit deinem erstellten Money-in-the-Bank-Koffer. (Gegen KI in EXHIBITION)

Schöne Erinnerungen – 15 Gamerscore / Trophäe

SHOWCASE: Schließe alle Matches ab.

Sprungbrett – 15 Gamerscore / Trophäe

Mein SPIELER-TÜRME: Schließe einen Turm ab.

Ein Kämpfer – 30 Gamerscore / Trophäe

2K ZENTRALE TÜRME: Schließe Roman Reigns‘ Turm ab

Superstar – 15 Gamerscore / Trophäe

Mein SPIELER: Erreiche Prestige-Rang 2.

Ein vielbereister Weg – 30 Gamerscore / Trophäe

ROAD TO GLORY: Gewinne 50 Matches.

Star Power – 30 Gamerscore / Trophäe

ROAD TO GLORY: Gewinne 10 Matches.

Hochdrucksituation – 15 Gamerscore / Trophäe

ROAD TO GLORY: Gewinne ein Hauptevent in einem PPV.

SNICKERS. Siegeshunger > Hunger – 30 Gamerscore / Trophäe

UNIVERSUM: Spiele und gewinne 50 Matches.

Yoink! – 15 Gamerscore / Trophäe

Stiehl 3 Finisher in einem Match durch den Payback Rush.

Unantastbar – 15 Gamerscore / Trophäe

Wende mit Payback Verstärken einen Gesamtschaden von 1000 ab.

Koordiniert – 15 Gamerscore / Trophäe

Gewinne durch Pin-Kombo aus einem Signature oder Finisher. (Gegen KI in EXHIBITION)

Schlussphase – 30 Gamerscore / Trophäe

Gewinne einen Royal Rumble als Teilnehmer Nr. 1 oder Nr. 2. (Gegen KI in EXHIBITION)

Gladiator – 30 Gamerscore / Trophäe

EXHIBITION: Spiele als Superstar gegen die KI. Gewinne mit aktiviertem “SCHADENSERHALT”.

Mein Favorit! – 15 Gamerscore / Trophäe

Rüste ein Lieblingsobjekt für ein Match aus und hole es unter dem Apron hervor.

Gemütlich – 10 Gamerscore / Trophäe

INHALTE ERSTELLEN: Erstelle deine eigene Arena.

Ein gutes Jahr – 90 Gamerscore / Trophäe

UNIVERSUM: Schließe ein Jahr Universum ab.

Ein Original – 15 Gamerscore / Trophäe

INHALTE ERSTELLEN: Erstelle einen einzigartigen Superstar mit Move-Set, Einzug und Siegerpose.

Entspann dich – 10 Gamerscore / Trophäe

Spiele ein Match im Assistenz-Modus. (Gegen KI in EXHIBITION)

Gute Einschaltquoten – 15 Gamerscore / Trophäe

UNIVERSUM: Schließe einen Monat an Shows ab.

Zuverlässiger Arbeiter – 15 Gamerscore / Trophäe

Mein SPIELER: Schließe eine Seitenplatte ab.

Seltene Folienkarte – 10 Gamerscore / Trophäe

SHOP: Öffne ein Beutepack.

Für das Team – 15 Gamerscore / Trophäe

Führe als Teil eines Tag-Teams deinen Tag-Team-Move aus. (Gegen KI in EXHIBITION)

Hochgepumpt – 15 Gamerscore / Trophäe

Mein SPIELER: Setze Beschleunigen in einem Match ein.

Es ist Showtime – 15 Gamerscore / Trophäe

UNIVERSUM: Erstelle eine neue Haupt-Show in Universum.

Kampfansage – 15 Gamerscore / Trophäe

UNIVERSUM: Aktiviere eine mögliche Rivalität.

Ein legendäres Duo – 15 Gamerscore / Trophäe

Führe einen Doppelangriff in einem Mixed-Gender-Match aus. (Gegen KI in EXHIBITION)

Keine Rückerstattung – 15 Gamerscore / Trophäe

Schmettere einen Gegner durch einen Tisch. (Gegen KI in EXHIBITION)

Umgekehrtes Glück – 15 Gamerscore / Trophäe

Kontere einen Finisher. (Gegen KI in EXHIBITION)

FREIHEIT! – 15 Gamerscore / Trophäe

Befreie dich aus einem Tragegriff. (Gegen KI in EXHIBITION)

Volksfeind – 15 Gamerscore / Trophäe

Wehre erfolgreich einen Eliminations-Versuch in einem Royal Rumble ab. (Gegen KI in EXHIBITION)

Chance zum Angriff – 15 Gamerscore / Trophäe

Triff einen betäubten Gegner mit einem Sprungangriff vom obersten Seil. (Gegen KI in EXHIBITION)

Aufgeben ist nicht – 15 Gamerscore / Trophäe

Befreie dich aus einem Aufgabe-Move ohne eine einzige Überlappung. (Gegen KI in EXHIBITION)

Stur – 15 Gamerscore / Trophäe

Erledige einen Gegner ohne einen Finisher oder einen Signature. (Gegen KI in EXHIBITION)

Bereit für meine Nahaufnahme – 10 Gamerscore / Trophäe

Greife einen Gegner mit dem Objekt Stativ an. (Gegen KI in EXHIBITION)

Streber – 15 Gamerscore / Trophäe

Benutze Payback Adrenalinbonus, um einen schweren Gegner zu heben. (Gegen KI in EXHIBITION)

Die Reise beginnt! – 15 Gamerscore / Trophäe

Meine KARRIERE: Schließe Kapitel 1 ab.

Raus aus der Stadt! – 15 Gamerscore / Trophäe

Meine KARRIERE: Schließe Kapitel 4 ab.

Den Weg ebnen – 15 Gamerscore / Trophäe

Meine KARRIERE: Schließe Kapitel 10 ab.

Der Beste – 90 Gamerscore / Trophäe

Meine KARRIERE: Schließe Kapitel 18 ab.