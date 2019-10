WWE 2K20 – Erster großer Patch in Arbeit, “lustige Glitch-Videos” und Sony erstattet offenbar Kaufpreis für Wrestling-Spiel

Das Wrestling-Spiel WWE 2K20 hat augenscheinlich alles andere als einen guten Verkaufsstart hingelegt! Wie Spieler rund um den Globus berichten (Twitter, reddit, etc.), läuft WWE 2K20 offenbar alles andere als rund und sorgt mit Bugs, technischen Fehlern und nicht einwandfreien Funktionen für Schmunzler, aber vor allem auch für Ärger bei den betroffenen Spielern. Welche das alle sein sollen, kann beispielsweise dieser Liste auf reddit entnommen werden, da ein User dabei ist alle Auffälligkeiten betreffend der Probleme mit WWE 2K20 zusammenzutragen. Weiteres in der Kategorie „Heiteres“ könnt ihr den nachfolgenden Videos entnehmen, welche aufzeigen, wie scheinbar nicht ganz optimal WWE 2K20 funktioniert.

Und diese Probleme, so lustig diese mitunter auch sein können, sorgen jedoch dafür, dass der Titel nicht wirklich spielbar ist. Während 2K Games (Publisher) und Visual Concept (Entwickler) auf das wohl zahlreich eingegangene Fehler-Feedback reagiert und einen Patch in Aussicht stellt, ist Sony, so zumindest die Angaben verschiedener User, dazu übergegangen Anträge auf Rückerstattung des WWE 2K20-Kaufpreises durchzuwinken.

Bezüglich des Patches heißt es – Zitat:

Wir hören sehr genau, welches Feedback zu WWE 2K20 abgegeben wird und sind uns der Probleme, die einige Spieler haben, bewusst. Wir arbeiten hart daran euren Anliegen auf den Grund zu gehen und entsprechende Abhilfe zu schaffen, sofern nötig. Wir gehen davon aus, dass wir einen entsprechenden Patch innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen fertig haben werden, weitere sind vorgesehen. Weitere Informationen folgen.

WWE 2K20 ist das erste Wrestling-Spiel, das Visual Concept allein ohne die Beteiligung von Yukes realisiert hat. In Folge musste ein nicht unerheblicher Teil des Spiels neu codiert werden. Es wird gemeinhin angenommen, dass die Zeit zwischen Ankündigung und Release (Oktober 2019) schlicht zu kurz ausgefallen war, sodass offenbar auch das wichtige Feintuning zum Schluss nur halbherzig stattgefunden hat.

In Sachen WWE 2K20-Kaufpreiserstattung durch Sony scheint es so, dass Spieler gab, die ihre Geld auf Anfrage wiederbekommen haben, zumindest einmal dann, wenn die Käufe im Playstation Network getätigt wurden. Im Fall einer Disc-Version wurde die Erstattung zumindest durch Sony verweigert, was aber insofern nachvollziehbar ist, da bei physischen Datenträgern der veräußernde Händler oder aber vor allem auch der Hersteller (Entwickler, Publisher) Ansprechpartner ist.

Natürlich ist nicht nur die PS4-Version von den Problemen betroffen, auch die Xbox One-Fassung strauchelt und läuft nicht fehlerfrei. Im Falle eines digital erworbenen WWE 2K20-Ablegers kann über diese Webseite ein Antrag auf Erstattung gestellt werden. Weitere Details zum Rückgabeverfahren bei Microsoft gibt es auch auf der offiziellen Support-Webseite.

Solltet ihr auch zu den Spielern gehören, die WWE 2K20 gekauft und mit technischen Problemen zu kämpfen haben, bleibt, wenn ihr nicht umtauschen bzw. zurückgeben wollt, nur etwas Geduld zu haben, bis 2K Games und Visual Concept entsprechend via angekündigten Patches WWE 2K20 nachgebessert haben. Dann klappt es vielleicht auch besser mit dem Erspielen der WWE 2K20 Erfolge und Trophäen.

