Xbox – Adventskalender 2016 auf Facebook gestartet

Der Xbox Adventskalender, gültig für Deutschland, ist offiziell und wie gestern angekündigt auf Facebook gestartet. Somit kann virtuell das erste Türchen aufgemacht werden und jeder der heute am 1. Dezember 2016 teilnimmt, hat die Chance einen Tageshauptpreis oder einen von gesamt zehn Trostpreisen zu gewinnen. Im Einzelnen werden heute im Xbox Adventskalender 2016 folgende Preise ausgelost:

1 x Halo Flightdeck Jacke von Musterbrand + Halo 5 (Hauptpreis)

5 x Forza Motorsport 6 & 5x Gears of War Ultimate Edition, jeweils für Xbox One (Trostpreis)

Wer sich die Chance auf einen Gewinn beim Xbox Adventskalender 2016 Gewinnspiel sichern möchte, benötigt zunächst einen Facebook-Account. Weiterhin gilt es der Xbox DE Seite ein „like“ zu geben. Um effektiv in den Lostopf zu kommen, muss der Post von heute, 1. Dezember 2016, ebenfalls gelikt als auch kommentiert werden.

Der Xbox Adventskalender 2016 beginnt heute, 1. Dezember 2016 und endet am 24. Dezember 2016 um 23.59 Uhr. Teilnehmen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Alternativ kann am Xbox Adventskalender 2016 auch auf Twitter sowie Instagram teilgenommen werden:

Facebook: Müssen Sie mit dem Facebook-Beitrag zum “Xbox Adventskalender“ der täglich auf der Facebook-Seite Xbox DE veröffentlicht wird, interagieren. Interagieren bedeutet Liken oder Kommentieren.

Twitter: Müssen Sie mit dem Twitter-Beitrag zum “Xbox Adventskalender“ der täglich auf der Twitter-Seite @XboxDE veröffentlicht wird, interagieren. Interagieren bedeutet Retweeten oder Liken.

Instagram: Müssen Sie mit dem Instagram-Beitrag zum “Xbox Adventskalender“ der täglich auf der Instagram-Seite @XboxDE veröffentlicht wird, interagieren. Interagieren bedeutet Liken oder Kommentieren.

Die Gewinne werden im Losverfahren ermittelt. Gewinner werden binnen 14 Tage nach Ablauf des jeweiligen Gewinnspieltages per Email oder Privatnachricht informiert. Der Gewinnanspruch erlischt, wenn sich Gewinner nicht spätestens zehn Tage nach Erhalt der Gewinnbenachrichtigung nicht zurück gemeldet haben. Weitere Angaben hinsichtlich der Xbox Adventskalender 2016 Teilnahmebedingungen finden sich auf der offiziellen Xbox DE Facebook-Seite, Rubrik Xbox Adventskalender 2016.

Xbox Adventskalender 2016 – Österreich

Wer in Österreich ansässig ist, kann ebenfalls auf der offiziellen Facebook Xbox AT-Seite am heute gestarteten Xbox Adventskalender 2016 teilnehmen. Es wird ebenfalls ein Facebook-Account benötigt und es gilt eine Challenge zu erfüllen die da lautet:

Welches Nahrungsmittel auf eurem Frühstücks- oder Mittagstisch sieht dem XboxOne-Controller ähnlich?

Teilnehmer sind aufgefordert ein Foto davon zu erstellen und entsprechend auf der Xbox AT Facebook-Seite zu posten. Die drei Fotos mit den meisten „likes“ erhalten ein Remedy-Paket, bestehend aus einem Quantum Break-Shirt, ein Quantum Break Xbox One-Game und ein Alan Wake-Spiel (Xbox 360 und auch auf Xbox One spielbar). Teilnahmeschluss für diese Challenge ist der 2. Dezember 2016, 10.00 Uhr. Im Anschluss wird bis zum 24. Dezember 2016 jeden Tag ein weiteres Türchen mit einer neuen Aufgabe geöffnet. Teilnehmen können alle Personen, die 18 Jahre und älter sind und ihren Wohnsitz in Österreich haben. Weitere Infos zu den Xbox Adventskalender 2016 Teilnahmebedingungen für den Xbox Adventskalender gibt es zum Nachlesen auf der Xbox AT Facebook-Seite.

Xbox Adventskalender 2016 – Schweiz

In wie weit es auch einen Adventskalender für Schweizer Xbox-Spieler geben wird, bleibt für den Moment noch abzuwarten. Unsere Anfrage an Microsoft- bzw. Xbox Schweiz ist raus und wir warten auf eine entsprechende Rückmeldung.