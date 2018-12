Xbox Adventskalender 2018 – Türchen 16 mit Merchandise von EMP

Microsoft hat auch das sechzehnte Türchen an ihrem Adventskalender-Gewinnspiel auf Facebook und Twitter aufgemacht.

Am heutigen 16. Dezember 2018 und damit dritten Advent habt ihr die Chance Merchandise von EMP, beispielsweise eine Fallout 76 Jacke und weiteres, zu gewinnen. Wie gehabt werden zudem noch fünfmal je ein Monat Xbox Game Pass Abo als Trostpreis verlost.

Wenn ihr an Microsofts Xbox Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen wollt, müsst ihr nichts weiter tun als Fan von Xbox DACH auf Facebook und/oder Twitter zu werden – solltet ihr das schon sein, überspringt diesen Schritt und likt in Folge nur noch den Originalbeitrag von heute (16.12.2018) auf Facebook und/oder Twitter. Weiterhin seid ihr aufgefordert in einem Kommentar anzugeben, welche Konfektionsgröße ihr habt (S, M, L, XL). Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärungen des Herstellers, in dem Fall Microsoft (Xbox).

Wir wünschen euch viel Glück, wenn ihr an dem Xbox Adventskalender 2018 Gewinnspiel auf Facebook und/oder Twitter teilnehmt!