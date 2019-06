Xbox Game Pass – 20 Neuzugänge ab sofort verfügbar

Die Xbox Game Pass-Liste mit allen Xbox One- und Xbox 360-Spielen hat ein umfangreiches Update spendiert bekommen und sage und schreibe 20 neue Titel erweitern ab sofort das bestehende Angebot. Ferner könnt ihr natürlich (falls gewünscht) die Titel nebst, sofern vorhanden, DLCs mit Rabatt kaufen, sodass diese in eurer persönlichen Xbox Spiele-Bibliothek verbleiben.

Nachfolgende Spiele haben aktuell das Xbox Game Pass-Angebot erweitern*:

ACA NEOGEO METAL SLUG X

Astroneer

Battle Chasers: Nightwar

Bridge Constructor Portal

Everspace

Guacamelee! 2

Hollow Knight: Voidheart Edition

Lichtspeer

Momodora: Reverie Under the Moonlight

Moonlighter

Neon Chrome

Old Man’s Journey

Riverbond

Shadow Tactics – Blades of the Shogun

Shenmue // Shenmue II

Silence

Smoke And Sacrifice

SteamWorld Dig 2

Supermarket Shriek

Wizard of Legend

Es ist gut möglich, dass diese Übersicht heute Abend noch im Zuge der Xbox E3 2019 Pressekonferenz erweitert wird.

Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Service, verfügbar für Xbox One, und kostet derzeit 9,99 Euro/Monat. Alternativ ist das Angebot auch ab sofort für Windows 10 PCs verfügbar -> Xbox Game Pass PC; aktuelle Preise: 1 Euro/Monat für Erstabschluss, sonst 4,99 Euro/Monat. Mit dem Xbox Game Pass/Xbox Game Pass PC könnt ihr auf ein breitgefächertes Portfolio an Spielen zugreifen, downloaden und spielen, solange sie im Xbox Game Pass/PC-Angebot enthalten sind (Abweichungen je nach Region/Territorium möglich!). Wollt ihr eines der Spiele und/oder ggf. verfügbare Add-Ons aus der Xbox Game Pass/PC-Liste kaufen, erhaltet ihr, je nach Titel, einen Rabatt von bis zu 20%. Das Xbox Game Pass/PC-Abo ist generell für Silber- und Gold-Member verfügbar (XBL Gold wird für ggf. Multiplayer, etc. benötigt).

Weitere Infos zum Xbox Game Pass findet ihr auch in unserem ausführlichen Xbox Game Pass FAQ.

* Bereits via Webseite abrufbar, im Store via Konsole noch ausstehend!