Xbox Game Pass â€“ â€ž2Spooky for Halloweenâ€œ-Event sorgt fÃ¼r vier neue Spiele im Angebot

Nachdem vor Kurzem die Xbox Game Pass-Liste mit allen Xbox One- und Xbox 360-Spielen mit dem Bosskampf-Action-RPG Sinner: Sacrifice for Redemption erweitert wurde, folgen heute im Zuge des „2Spooky for Halloween“-Events weiter vier Spiele, die das Xbox Game Pass-Angebot aufstocken.

Passend zum Halloween-Thema sind es natürlich Spiele, die im Survival-Horror- bzw. generell im Horror-Genre zuhause sind. Alle vier Spiele sind laut Larry „Major Nelson“ Hryb ab heute im Xbox Game Pass-Angebot zu finden.

Das bestehende Xbox Game Pass-Angebot wird heute mit den nachfolgenden vier Xbox-Spiele aufgestockt:

Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Service, verfügbar für Xbox One, und kostet derzeit 9,99 Euro/Monat. Dafür könnt ihr auf ein breitgefächertes Portfolio an Spielen zugreifen, downloaden und spielen, solange sie im Xbox Game Pass-Angebot enthalten sind (Abweichungen je nach Region/Territorium möglich!). Wollt ihr eines der Spiele und/oder ggf. verfügbare Add-Ons aus der Xbox Game Pass-Liste kaufen, erhaltet ihr, je nach Titel, einen Rabatt von bis zu 20%. Das Xbox Game Pass-Abo ist generell für Silber- und Gold-Member verfügbar (XBL Gold wird für ggf. Multiplayer, etc. benötigt).

Weitere Infos zum Xbox Game Pass findet ihr auch in unserem ausführlichen Xbox Game Pass FAQ.

Und denkt dran, dass zum 31. Oktober 2018 bisher bestätigt fünf Xbox Box-Spiele den Game Pass wieder verlassen.