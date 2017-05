Xbox Game Pass – Ab Juni 2017 europaweit für alle Xbox One-Spieler verfügbar

Der Xbox One Game Pass wurde von Microsoft Ende Februar 2017 offiziell vorgestellt und stand bis dato ausschließlich Xbox Insidern zum Testen zur Verfügung. Im Anschluss folgte im letzten Monat die Information, dass es „nicht mehr lange dauern“ werde, bis auch alle anderen Xbox One-User vom Xbox One Game Pass Gebrauch machen können. E voila, der offizielle Release, gültig für Europa, rückt mit dem 1. Juni 2017 in greifbare Nähe.

Microsoft hat auf dem offiziellen Xbox Facebook-Kanal ein Video veröffentlicht und damit den allgemeingültigen Start des Xbox Game Pass in Aussicht gestellt. Der Xbox One Game Pass ist ein Abo-Modell (vergleichbar mit Netflix), bei dem monatlich 9,99 Euro anfallen. Im Gegenzug erhaltet ihr Zugriff auf mehr als „einhundert Xbox One und abwärtskompatible Xbox 360-Spiele“. Die Spiele werden direkt auf die Xbox One heruntergeladen und nicht gestreamt. Verfügbare DLCs und Add-Ons können von Xbox Game Pass-Abonnenten mit einem Nachlass von zehn Prozent gekauft werden.

Die Xbox Game Pass-Bibliothek wird monatlich angepasst, das heißt, es kommen neue Spiele hinzu und es werden auch ältere Angebote entfernt. Im Ganzen sollen First- als auch Third-Party-Spiele im Zuge des Xbox Game Pass-Angebots zur Verfügung stehen. Konkrete Titel wurden bisher zwar noch nicht bestätigt, es ist aber bereits bekannt, dass Spiele aus dem Lineup von unter anderem 2K Games, 505 Games, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Deep Silver, Sega, SNK, THQ Nordic, Warner Bros. und natürlich Microsoft dabei sein werden.

Weitere Details zum Xbox Game Pass, wie das Abo funktioniert, was ihr ggf. beachten müsst und weitere nützliche Informationen rund um den neuen Xbox One Dienst findet ihr auch in unserem Xbox Game Pass FAQ.