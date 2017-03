Xbox Game Pass â€“ FAQ zum neuen Xbox One Spiele Abo-Modell

Microsofts Xbox One wird einen neuen Service spendiert bekommen, mit dem ihr viele Spiele für wenig Geld zocken könnt. Xbox Game Pass heißt das Angebot, für das ihr mit monatlich 9,99 Euro auf ein ausgewähltes Spiele-Sortiment zugreifen, downloaden und spielen könnt.

Der Xbox One Game befindet sich aktuell noch in der Preview-Phase. Nur ausgewählte Xbox Insider können sich aktuell die Features des Xbox Game Pass genauer ansehen, bevor dieser ab Frühjahr 2017, konkreter Termin: tba, für alle Xbox-Besitzer verfügbar sein wird.

Um euch aber schon jetzt einen passenden Xbox Game Pass-Überblick zu geben, haben wir für euch ein Xbox Game Pass FAQ erstellt, in dem die am häufigsten gestellten Fragen zum Xbox Game Pass beantwortet werden. Sollte eure Frage zum Xbox Game Pass unter Umständen nicht dabei sein, stellt diese einfach in den Kommentaren und wir sorgen für die passende Antwort.

Xbox Game Pass – FAQ (Stand 1.3.2017)

Was ist der Xbox Game Pass?

Mit dem Xbox Game Pass könnt ihr für wenig Geld uneingeschränkt auf verschiedene Spiele zugreifen, darunter abwärtskompatible Xbox 360-Spiele und Xbox One-Titel.

Was kostet der Xbox Game Pass?

9,99 Euro pro Monat (Stand 1.3.2017). Ob es auch andere Optionen, wie 3-Monats- oder auch Jahresabos (12 Monate) geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wie funktioniert der Xbox Game Pass?

Ihr könnt aus einem vordefinierten Spiele-Angebot wählen, dass ständig aktualisiert wird. Jeden Monat werden neue Spiele hinzugefügt und gelegentlich auch entfernt. Die Vollversionen der Spiele, die euch interessieren, können 30 Tage lang offline gespielt werden.

Wie viele Spiele umfasst der Xbox Game Pass-Katalog?

Aktuell stehen 20 verschiedene Spiele für die Xbox Game Pass Insider-Tester zur Verfügung. Wenn das Xbox Game Pass-Angebote allgemeingültig verfügbar sein wird, sollen über 100 verschiedene Spiele (First- und Third-Party-Games) angeboten werden. Bereits jetzt bestätigt sind:

Halo 5: Guardians

Saints Row 4 Re-Elected,

NBA 2K16

Mad Max

LEGO Batman

Mega Man Legacy Collection

Terraria

Payday 2

Gears of War Ultimate Edition

SoulCalibur 2

Tekken Tag 2

Microsoft arbeitet derzeit mit verschiedenen Publishern daran die endgültige Liste der Spiele zu erstellen, die beim Xbox Game Pass Launch verfügbar sein werden. Geplant sind, aktueller Stand, über 100 Spiele aus beliebten Genres, darunter Action-Adventure, Shooter, Puzzle- und Rätselspiele, Strategietitel, RPGs und mehr. Zudem sollen jeden Monat neue Spiele hinzukommen.

Ist der Xbox Game Pass auch auf Xbox 360 verfügbar?

Nein. Der Xbox Game Pass ist nur für Xbox One vorgesehen. Manche Xbox 360-Spiele sind allerdings im Zuge der Xbox One Abwärtskompatibilität auch im Xbox Game Pass enthalten. Diese Titel können jedoch nur auf Xbox One, nicht aber auf Xbox 360 gespielt werden.

Wird für den Xbox Game Pass eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft benötigt?

Nein, für den Xbox Game Pass selbst wird keine Gold-Mitgliedschaft benötigt. Auch Silber-Member können vom Xbox Game Pass profitieren. Xbox Live Gold wird jedoch für Xbox Game Pass-Spiele benötigt, die einen Multiplayer beinhalten.

In welchen Regionen wird der Xbox Game Pass angeboten?

Der Xbox Game Pass soll zum Launch in wenigstens 27 Xbox Märkten zur Verfügung stehen. Weitere Regionen (Märkte) sollen danach schnellstmöglich hinzugefügt werden.

Werden die Spiele des Xbox Game Pass direkt gestreamt oder auf die Xbox One heruntergeladen?

Beim Xbox Game Pass werden die Spiele direkt auf die Xbox One heruntergeladen. Auf diese Weise gibt es keine Streaming- bzw. Verbindungsprobleme. Nach erfolgtem Download können die Xbox Game Pass-Spiele 30 Tage offline gespielt werden.

Wie viele Spiele können gleichzeitig heruntergeladen werden oder gibt es eine Beschränkung?

Mit dem Xbox Game Pass erhaltet ihr unbegrenzt Zugriff auf alle angebotenen Spiele und solange diese im Xbox Game Pass-Katalog enthalten sind. Es gibt per se keine Beschränkung für die Anzahl an Spielen, die ihr herunterladen wollt. Stellt lediglich sicher, dass ihr genug freien Festplattenspeicher zur Verfügung habt.

Gehören einem die Spiele, die mit dem Xbox Game Pass heruntergeladen werden?

Nein! Zum Downloaden und Spielen der Titel, die im Xbox Game Pass-Katalog angeboten werden, wird ein Xbox Game Pass benötigt. Wollt ihr ein Spiel aus dem jeweils aktuellen Xbox Game Pass-Katalog kaufen, erhaltet ihr auf das Haupt- bzw. Basisspiel 20% und auf zugehörige Add-Ons und ggf. Consumables zehn Prozent Rabatt. Auch dabei gilt: Die Rabatte gibt es nur, solange die Spiele im Xbox Game Pass-Katalog-Angebot, welches jeden Monat mit neuen Spielen erweitert wird, enthalten sind! Unter Umständen können Spiele auch mal entfernt werden.

Sind die Spiele noch spielbar, wenn das Xbox Game Pass-Abo endet bzw. gekündigt wurde?

Nein. Wenn der Xbox Game Pass endet oder gekündigt wird, sind die Spiele, die mit Xbox Game Pass geladen wurden, nicht mehr verfügbar. Die Spiele bleiben grundlegend in eurer Spiele-Bibliothek, bis ihr diese manuell entfernt oder ihr das Abo erneuert.

Was passiert mit Erfolgen und Spielfortschritten von Xbox Game Pass-Spielen, wenn das Abo endet oder gekündigt wurde?

Erreichte Spielfortschritte und erspielte Erfolge bleiben erhalten und mit eurem Xbox Konto verknüpft.

Für Insider, die den Xbox Game Pass aktuell testen können, gilt: