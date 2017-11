Xbox Game Pass – Gears of War 4 ab Dezember 2017 Teil des Xbox Game Pass-Angebots

Der Shooter Gears of War 4 wird ab dem 1. Dezember 2017 Teil des Xbox Game Pass werden, wie Larry „Major Nelson“ Hryb auf Twitter mit einem kurzen, kreativen Trailer angekündigt hat. In diesem seht ihr zunächst eine Xbox Game Pass Code-Karte, welche dann nach und nach an allen vier Ecken mit einem Gears of War-Pin, gesamt vier an der Zahl, sozusagen verziert wird.

Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Service für Xbox One-Konsolen und kostet 9,99 Euro/Monat. Dafür könnt ihr auf ein breitgefächertes Portfolio an Spielen zugreifen und solange downloaden und spielen, solange sie im Xbox Game Pass-Angebot enthalten sind. Wollt ihr eines der Spiele und/oder auch verfügbare Add-Ons aus der Xbox Game Pass-Liste kaufen, erhaltet ihr einen Rabatt von bis zu 20%. Das Xbox Game Pass-Abo ist generell für Silber- und Gold-Member verfügbar (Gold wird für ggf. Multiplayer, etc. benötigt).

Weiterer Infos zum Xbox Game Pass findet ihr auch in unserem ausführlichen Xbox Game Pass FAQ.