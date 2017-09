Xbox Game Pass – Gewinnspiel-Wettbewerb verspricht „Mystery Gifts“ und andere Preise

Am 1. September 2017 wurde die Liste der der via Xbox Game Pass verfügbaren Spiele unter anderem mit der ReCore: Definitive Edition, Fable II oder auch Hue und The Bridge erweitert. Ergänzend dazu wurde offenbar auch der Xbox Game Pass Goals Prize Draw ins Leben gerufen, wie verschiedene User unter anderem auf reddit.com als auch Twitter berichten.

Der Xbox Game Pass Goals Prize Draw wird laut den auch verfügbaren Teilnahmebedingungen als Gewinnspiel-Wettbewerb geführt, da Spieler die Chance auf verschiedene Preise haben, wenn sie Spiele via dem Xbox Game Pass Abo-Dienst beziehen als auch spielen.

Demnach hat der aktuelle Xbox Game Pass Goals Prize Draw am 1. September 2017 begonnen und wird am 30. September 2017 enden. Ordnungsgemäß angemeldete und registrierte Xbox Game Pass-Abonnementen können sich demnach verschiedene sogenannte Mystery Gifts“ sichern.

Es heißt, wer ein Spiel aus dem Xbox Game Pass-Katalog herunterlädt und für mindestens 30 Minuten spielt, werde als Belohnung ein „geheimes Geschenk“ im Wert von ungefähr fünf US-Dollar erhalten. Die weitern Staffelungen sind, laut den offiziellen Regeln, zwei Spiele downloaden und jeweils für 30 Minuten spielen, was ein Geschenk im Wert von um die zehn US-Dollar zur Folge haben soll. Und wer drei Spiele aus dem Angebot lädt und alle drei für wenigstens 30 Minuten spielt, bekomme zum einen das „Ultimate Mystery Gift“ (Wert: ca. 10 US-Dollar) und landet zum anderen automatisch im Gewinnspieltopf. Und unter allen Teilnehmern, die sich dafür qualifizieren, werde eine Microsoft Windows Store Digital Gift Card in Höhe von 500 US-Dollar ausgelost.

Zweifelsfrei eine richtig gute Sache, findet ihr nicht?! Schade ist allerdings, dass die aktuell Xbox Game Pass Gewinnspiel-Wettbewerbsrunde nur für Spieler in den USA zur Verfügung steht. Ob und in wie weit die Aktion im nächsten Monat Oktober2017 und dann vor alle auch in anderen Territorien stattfinden wird, bleibt vorerst abzuwarten.