Xbox Game Pass – Just Cause 4 ab sofort verfügbar

Die Xbox Game Pass Liste hat einen weiteren Zugang zu verzeichnen! Das Open-World Actionspektakel Just Cause 4 der Avalanche Studios und Square Enix steht ab sofort für alle Xbox Game Pass-Besitzer zum Download bereit. Just Cause 4 ist um die 27 GB groß und kann einfach beispielsweise über den folgenden Xbox Store Link, Xbox Game Pass Abo vorausgesetzt, ohne Weiteres geladen werden.

Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Service, verfügbar für Xbox One, und kostet derzeit 9,99 Euro/Monat. Dafür könnt ihr auf ein breitgefächertes Portfolio an Spielen zugreifen, downloaden und spielen, solange sie im Xbox Game Pass-Angebot enthalten sind (Abweichungen je nach Region/Territorium möglich!). Wollt ihr eines der Spiele und/oder ggf. verfügbare Add-Ons aus der Xbox Game Pass-Liste kaufen, erhaltet ihr, je nach Titel, einen Rabatt von bis zu 20%. Das Xbox Game Pass-Abo ist generell für Silber- und Gold-Member verfügbar (XBL Gold wird für ggf. Multiplayer, etc. benötigt).

Weitere Infos zum Xbox Game Pass findet ihr auch in unserem ausführlichen Xbox Game Pass FAQ.