Xbox Game Pass – Mit fÃ¼nf NeuzugÃ¤ngen und fÃ¼nf AbgÃ¤ngen im November 2018

Die Xbox Game Pass-Liste mit allen Xbox One- und Xbox 360-Spielen wird auch im kommenden Monat November 2018 wieder mit gesamt sieben Spielen erweitert.

Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Service, verfügbar für Xbox One, und kostet derzeit 9,99 Euro/Monat. Dafür könnt ihr auf ein breitgefächertes Portfolio an Spielen zugreifen, downloaden und spielen, solange sie im Xbox Game Pass-Angebot enthalten sind (Abweichungen je nach Region/Territorium möglich!). Wollt ihr eines der Spiele und/oder ggf. verfügbare Add-Ons aus der Xbox Game Pass-Liste kaufen, erhaltet ihr, je nach Titel, einen Rabatt von bis zu 20%. Das Xbox Game Pass-Abo ist generell für Silber- und Gold-Member verfügbar (XBL Gold wird für ggf. Multiplayer, etc. benötigt).

Das bestehende Xbox Game Pass-Angebot wird im November 2018 nach und nach um die folgenden sieben Xbox-Spiele aufgestockt:

Auch im November 2018 werden, wie bereits angekündigt, mit Resident Evil, Sky Force Anniversary, World of Van Helsing: Deathtrap sowie Mega Man 9 und Oddworld New’n'Tasty gesamt fünf Spiele das derzeitig gültige Xbox Game Pass-Angebot wieder verlassen.

