Xbox Game Pass – Neuankündigungen für 10. April 2019 geplant

Der Xbox Game Pass soll ein weiteres Mal um sechs Spiele erweitert werden, wie Microsoft via Twitter in Form einer vielversprechenden Frage unlängst mitgeteilt hat. Demnach ist geplant, dass am morgigen Mittwoch, 10. April 2019, voraussichtlich sechs neue Titel vorgestellt werden, die den aktuellen Xbox Game Pass-Katalog aufgenommen werden sollen.

Wir sind auf jeden Fall schon mal gespannt, welche Spiele für Xbox Game Pass-Besitzer zur Verfügung stehen werden – ihr auch?! Und wenn ja, welche Games würdet ihr denn gerne im Xbox Game Pass-Angebot sehen wollen?

Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Service, verfügbar für Xbox One, und kostet derzeit 9,99 Euro/Monat. Dafür könnt ihr auf ein breitgefächertes Portfolio an Spielen zugreifen, downloaden und spielen, solange sie im Xbox Game Pass-Angebot enthalten sind (Abweichungen je nach Region/Territorium möglich!). Wollt ihr eines der Spiele und/oder ggf. verfügbare Add-Ons aus der Xbox Game Pass-Liste kaufen, erhaltet ihr, je nach Titel, einen Rabatt von bis zu 20%. Das Xbox Game Pass-Abo ist generell für Silber- und Gold-Member verfügbar (XBL Gold wird für ggf. Multiplayer, etc. benötigt).

Weitere Infos zum Xbox Game Pass findet ihr auch in unserem ausführlichen Xbox Game Pass FAQ.