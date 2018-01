Xbox Game Pass – Neue exklusive Xbox One-Spiele ab Release auch für Xbox Game Pass-Nutzer verfügbar

Microsoft hat bekanntgegeben, dass das Spiele-Angebot des Xbox Game Pass künftig auch mit aktuellen Neuerscheinungen der Microsoft Studios erweitert werden soll. Konkret bedeutet dies, dass kommende Xbox One exklusive Spiele wie beispielsweise Sea of Thieves (Release: 20. März 2018) ab Veröffentlichungstag nicht mehr nur im Handel und/oder als digitaler Download im Xbox Store zum Kauf angeboten, sondern auch für alle Xbox Game Pass-Abonnenten zur Verfügung stehen werden.

Neben Sea of Thieves sollen auch weiterhin State of Decay 2 und Crackdown 3 sowie noch nicht offiziell angekündigte Spiele der Microsoft Studios ab Release ebenfalls für Xbox Game Pass-Nutzer verfügbar sein. Zudem ist geplant generell mit Xbox One-exklusiven Spielen wie beispielsweise neue Halo-, Forza- oder auch Gears of War-Ableger entsprechend zu verfahren, und diese ab jeweils geplantem Launch-Tag auch für Xbox Game Pass-Nutzer anzubieten.

Xbox Game Pass – New Exclusive Xbox One Games Announce

Außerdem hat Microsoft mitgeteilt, dass ihr schon bald die Gelegenheit haben sollt das Xbox Game Pass-Abo via Guthabenkarten abschließen zu können. Fürs Erste würden die Xbox Game Pass Prepaid-Karten unter anderem bei GameStop sowie weiteren ausgewählten, bisher aber noch nicht näher genannten Partnern angeboten. Die Xbox Game Pass Guthabenkarten sollen voraussichtlich um die 60 Euro kosten und einen Zeitraum von sechs Monaten abdecken. Ab dem 20. März 2018 sollt ihr die Xbox Game Pass Guthabenkarten kaufen können.

Eine Übersicht aller derzeit bzw. ab Februar 2018 verfügbaren Xbox One und abwärtskompatiblen Xbox 360-Spiele, die im Xbox Game Pass enthalten sind, findet ihr in unserer Liste aller Xbox Game Pass-Spiele und ergänzende Infos, was es mit dem Xbox Game Pass auf sich hat, sind in unserem Xbox Game Pass FAQ zusammengefasst.