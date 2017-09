Xbox Game Pass – Oktober 2017 Spiele bekannt

Die Xbox Game Pass Liste mit allen Xbox One- und Xbox 360-Spielen wird auch im kommenden Oktober 2017 erneut um gesamt weitere sieben Spiele erweitert.

Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Service für Xbox One und kostet 9,99 Euro/Monat. Dafür könnt ihr auf ein breitgefächertes Portfolio an Spielen zugreifen und solange downloaden und spielen, solange sie im Xbox Game Pass-Angebot enthalten sind. Wollt ihr eines der Spiele und/oder ggf. verfügbare DLCs aus der Xbox Game Pass-Liste kaufen, erhaltet ihr einen Rabatt von bis zu 20%. Das Xbox Game Pass-Abo ist generell für Silber- und Gold-Member verfügbar (Gold wird für ggf. Multiplayer, etc. benötigt).

Bis November 2017 werden monatlich weitere neue Titel zur Xbox Game Pass Spiele-Liste hinzu kommen, aber ab November 2017 werden allerdings auch partiell wieder Spiele aus der Liste entfernt werden.

Ab dem 1. Oktober wird das Xbox Game Pass-Angebot um die nachstehenden Xbox -Spiele erweitert:

Costume Quest 2

Maldita Castilla EX – Cursed Castle

Saints Row: Gat Out of Hell

State of Decay Year One

Street Fighter IV

The Bug Butcher

Tower of Guns

Weiterer Infos zum Xbox Game Pass findet ihr auch in unserem ausführlichen Xbox Game Pass FAQ.