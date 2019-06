Xbox Game Pass PC – Ab sofort für 1 Euro/Monat Schnupperpreis verfügbar

Das Microsofts Xbox Game Pass auch für PC-Spieler angeboten werden soll, stand schon eine Weile fest und nun ist es endlich soweit, da der Xbox Game Pass PC im Microsoft Store zunächst in der Beta-Version live geschaltet wurde. Der Xbox Game Pass PC funktioniert wie der bereits bekannte Xbox Game Pass, jedoch empfehlen wir, wie immer bei einem Vertragsabschluss, auch das Kleingedruckte zu lesen (siehe Rubrik „Beschreibung“ auf der offiziellen Webseite).

Aktuell könnt ihr als PC-Spieler das Xbox Game Pass PC Abo für gerade einmal einen Euro pro Monat austesten, wobei das Angebot offenbar nur für Erstanmeldungen zu gelten scheint. Der reguläre Preis für das Xbox Game Pass PC Abo wird mit 4,99 Euro pro Monat angegeben.

Achtet auch darauf, dass euer Windows-PC auf dem neusten Stand ist, da es sonst zu Problemen mit dem Spiele-Download kommen kann. Benötigt wird (Stand heute: 9. Juni 2019) das Update 1903. Über die Settings und „auf Updates überprüfen“ erhaltet ihr, falls noch nicht geschehen, die aktuellste Version.

Für die Achievementjäger unter euch gilt, dass offenbar nicht alle Spiele Erfolge während des Spielens ausspucken. Gehört ihr zur Jäger- und Sammlerfraktion, prüft am besten vorher, ob das gewählte Spiel über Erfolge verfügt – oder nicht. Generell sollt ihr mit dem Xbox Game Pass PC auf im Schnitt über 100 Spiele zugreifen können, darunter Hellblade: Senua’s Sacrifice (Win10), State of Decay, Football Manager 2019 oder auch Forza Horizon 4. Blockbuster-Spiele wie Halo: The Master Chief Collection, Gears 5 oder auch Ori and the Will of the Wisps sollen absehbar bzw. jeweils am Releasetag ebenfalls verfügbar sein.

Nachfolgend die bisher bestätigten Spiele, die im Xbox Game Pass PC Abo geladen und gespielt werden können: