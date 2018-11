Xbox Game Pass â€“ PUBG, Hellblade plus 14 weitere Spiele sowie Xbox Game Pass App angekÃ¼ndigt

Im Zuge des Xbox XO18-Events hat Microsoft am gestrigen Abend während einer extra langen Inside Xbox-Folge nicht nur diverse neue Trailer zu angekündigten und auch lang erwarteten Spielen gezeigt, sondern auch ganz viel Spiele-Futter für alle Xbox Game Pass-Besitzer in Aussicht gestellt. Indie-Spiele, Hochkaräter und Neuerscheinungen – gesamt dürft ihr euch auf derzeit 16 Spiele freuen, die, beginnend ab sofort, nach und nach im Xbox Game Pass-Angebot auftauchen werden.

Den Anfang macht das erfolgreiche Battle Royale Spektakel Playerunknown’s Battlegrounds, welches ihr als Xbox Game Pass-Besitzer bereits ab morgen, Montag, 12. November 2018, downloaden und spielen könnt.

Neben PUBG wird das Xbox Game Pass-Aufgebot in den nächsten Wochen und Monaten außerdem um Ori and the Blind Forest, Kingdom Two Crowns als auch Hellblade: Senua’s Sacrifice erweitert werden. Bereits verfügbar ist derweil schon Thief of Thieves sowie die vor Kurzem hinzugefügten Spiele, und ab dem 22. November 2018 kommen außerdem Agents of Mayhem, MXGP3 sowie Thomas Was Alone dazu.

Ebenfalls werden diverse Indie-Spiele das Xbox Game Pass-Angebot erweitern, unter anderem Aftercharge, Supermarket Shriek, Mutant Year Zero, Pathologic 2, The Good Life, Void Bastards und Secret Neighbor. Im kommenden Jahr folgt außerdem noch Ori and the Will of the Wisps, das ab Release-Tag für alle Xbox Game Pass-Besitzer für PC (Win10) und Xbox One verfügbar sein soll.

Nachfolgend alle von Microsoft während des XO18-Events bestätigten Xbox Game Pass-Neuzugänge:

Thief of Thieves – ab sofort

– ab sofort PlayerUnknown’s Battlegrounds - ab 12.11.18

- ab 12.11.18 Agents of Mayhem - ab 22.11.18

- ab 22.11.18 MXGP3 - ab 22.11.18

ab 22.11.18 Thomas Was Alone - ab 22.11.18

- ab 22.11.18 Hellblade: Senua’s Sacrifice - ab 17.12.18

- ab 17.12.18 Ori and the Blind Forest - Dezember 2018, tba

- Dezember 2018, tba Kingdom Two Crowns - Dezember 2018, tba

- Dezember 2018, tba Aftercharge - Release tba

- Release tba Supermarket Shriek - Release tba

- Release tba Mutant Year Zero - Release tba

- Release tba Pathologic 2 - Release tba

- Release tba The Good Life - Release tba

- Release tba Void Bastards – Release tba

– Release tba Secret Neighbor – Release tba

– Release tba Ori and the Will of the Wisps – Release 2019, tba

Aktuell könnt ihr den Xbox Game Pass nicht nur als 14-tägige Testversion ausprobieren, sondern für einen Euro im Monat testen. Das Angebot ist bis einschließlich 3. Januar 2019 gültig.

Weiterhin hat Microsoft die Xbox Game Pass App, verfügbar für Android und iOS, vorgestellt, die ab sofort in den jeweiligen App-Stores bezogen werden kann. Die App soll es euch erleichtern in Xbox Game Pass-Angebot zu stöbern und, sofern ihr die Instant On- und Remote Installation-Funktion eurer Xbox One aktiviert habt, das Aktivieren von Downloads von unterwegs ermöglichen.