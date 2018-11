Xbox Game Pass – Sieben Spiele werden Ende November 2018 entfernt

Die Xbox Game Pass-Liste mit allen Xbox One- und Xbox 360-Spielen soll, wie Microsoft kürzlich während des XO18-Events bekanntgegeben hat, in den nächsten Wochen und Monaten um diverse Spiele erweitert werden, darunter Playerunknown’s Battlegrounds, Hellblade: Senua’s Sacrifice oder auch Crackdown 3. Aber leider werden auch wieder absehbar ein paar Spiele das Xbox Game Pass-Angebot verlassen.

Nachdem Fallout 4 bereits, wie angekündigt, entfernt wurde, sollen zum Ende dieses Monats noch die Spiele Brothers: A Tale of Two Sons, Casey Powell Lacrosse 16, Resident Evil 0, Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, The Technomancer sowie This War of Mine: The Little Ones und Mega Man 10 aus dem Xbox Game Pass-Katalog gestrichen werden. Noch habt ihr allerdings etwas Zeit die vorbenannten Titel zu laden als auch zu spielen. Wenn die Spiele jedoch entfernt sind, ist das nicht mehr möglich, es sei denn, dass ihr euch zum Kauf entscheidet.

Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Service, verfügbar für Xbox One, und kostet derzeit 9,99 Euro/Monat. Dafür könnt ihr auf ein breitgefächertes Portfolio an Spielen zugreifen, downloaden und spielen, solange sie im Xbox Game Pass-Angebot enthalten sind (Abweichungen je nach Region/Territorium möglich!). Wollt ihr eines der Spiele und/oder ggf. verfügbare Add-Ons aus der Xbox Game Pass-Liste kaufen, erhaltet ihr, je nach Titel, einen Rabatt von bis zu 20%. Das Xbox Game Pass-Abo ist generell für Silber- und Gold-Member verfügbar (XBL Gold wird für ggf. Multiplayer, etc.

Weitere Infos zum Xbox Game Pass findet ihr auch in unserem ausführlichen Xbox Game Pass FAQ.