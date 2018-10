Xbox Game Pass â€“ Sinner: Sacrifice for Redemption ab sofort verfÃ¼gbar

Sinner: Sacrifice for Redemption, entwickelt von Dark Star und von Another Indie veröffentlicht, ist ab sofort für Xbox Game Pass-Besitzer kostenlos für Xbox One zu haben. Ohne Xbox Game Pass werden 18,99 Euro für Sinner: Sacrifice for Redemption fällig.

Sinner: Sacrifice for Redemption wird als Bosskampf Action-RPG beschrieben, da ihr euch acht verschiedenen Endgegnern stellen müsst. Die ersten sieben stehen dabei für die sieben Todsünden und vor jedem Kampf müsst ihr Statuspunkte opfern und ein Level verlieren, um den Kampf bestreiten zu können. Ihr bestimmt selbst, welche Fähigkeiten geschwächt werden sollen, bevor ihr euch immer herausfordernden Gegnern gegenüber stellt.

Für den Kampf selbst stehen euch verschiedene freischaltbare Waffen und Gegenstände zur Verfügung. Außerdem könnt ihr euch in verschiedenen Spielmodi beweisen. Ihr seid per se alleine unterwegs (Einzelspieler) und habt natürlich die Möglichkeit gesamt 61 Erfolge zu erspielen.

SINNER: Sacrifice for Redemption Trailer (2018) PS4 / Xbox One / Switch / PC

Sinner: Sacrifice for Redemption ist alternativ bereits auch für Playstation 4 im PSN Store zum Preis von 18,99 Euro zu bekommen. Ebenfalls ist der Release des Bosskampf Action-RPGs für PC via Steam sowie für Nintendo Switch auch noch am heutigen Tag vorgesehen.

Über Xbox Game Pass:

Der Xbox Game Pass ist ein Abo-Service, verfügbar für Xbox One, und kostet derzeit 9,99 Euro/Monat. Dafür könnt ihr auf ein breitgefächertes Portfolio an Spielen zugreifen, downloaden und spielen, solange sie im Xbox Game Pass-Angebot enthalten sind (Abweichungen je nach Region/Territorium möglich!). Wollt ihr eines der Spiele und/oder ggf. verfügbare Add-Ons aus der Xbox Game Pass-Liste kaufen, erhaltet ihr, je nach Titel, einen Rabatt von bis zu 20%. Das Xbox Game Pass-Abo ist generell für Silber- und Gold-Member verfügbar (XBL Gold wird für ggf. Multiplayer, etc. Weitere Infos zum Xbox Game Pass findet ihr auch in unserem ausführlichen Xbox Game Pass FAQ.